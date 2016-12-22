TMZ узнал о контракте Вайнштейна со штрафами за домогательства

Контракт продюсера Харви Вайнштейна с кинокомпанией The Weinstein Company содержит положения, которые регламентируют действия компании и самого Вайнштейна в тех случаях, если на него подадут в суд за сексуальные домогательства, сообщает TMZ.

Согласно контракту, с которым удалось ознакомиться изданию, если «недопустимые действия» Вайнштейна в отношении женщин приводят к тому, что на кинокомпанию подают в суд с последующим разбирательством или досудебным урегулированием, продюсер будет оштрафован. За первый такой случай сооснователь компании должен будет заплатить $250 тыс. штрафа, за второй случай — $500 тыс., за третий — $750 тыс., и по миллиону долларов за каждый последующий.

В контракте также указано, что до тех пор, пока Вайнштейн производит регулярные выплаты, компания обязуется не увольнять продюсера с поста cопреседателя, а «достаточным» условием для увольнения Харви Вайнштайна может служить только «материальное мошенничество» по отношению к компании, подчеркивает издание.

Известный голливудский продюсер Харви Вайнштейн был уволен из созданной им компании после сексуального скандала, который разразился из-за опубликованного The New-York Times интервью голливудской актрисы Эшли Джадд. Она рассказала о сексуальных домогательствах со стороны Харви Вайнштейна. Об аналогичных случаях заявили еще девять женщин, восемь из которых в разное время являлись сотрудницами The Weinstein Company. Как выяснило издание, домогательства повторялись на протяжении почти трех десятилетий.

Адвокат Вайнштейна заявил, что описанные случаи не соответствуют действительности, однако сам Вайнштейн не стал выступать с опровержением и заявил, что сожалеет о том, как «вел себя с коллегами в прошлом».

Компания The Weinstein Company была основана Харви Вайнштейном совместно с его братом Робертом в 70-х года прошлого века. Она впустила десятки известных по всеми миру картин, среди которых фильмы режиссеров Квентина Трантино, Стивена Содерберга, Питера Гринуэя и Педро Альмодовара.