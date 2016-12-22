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TMZ узнал о контракте Вайнштейна со штрафами за домогательства
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TMZ узнал о контракте Вайнштейна со штрафами за домогательства
Общество, 11:32
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TMZ узнал о контракте Вайнштейна со штрафами за домогательства

Контракт продюсера Харви Вайнштейна с кинокомпанией The Weinstein Company содержит положения, которые регламентируют действия компании и самого Вайнштейна в тех случаях, если на него подадут в суд за сексуальные домогательства, сообщает TMZ.

Согласно контракту, с которым удалось ознакомиться изданию, если «недопустимые действия» Вайнштейна в отношении женщин приводят к тому, что на кинокомпанию подают в суд с последующим разбирательством или досудебным урегулированием, продюсер будет оштрафован. За первый такой случай сооснователь компании должен будет заплатить $250 тыс. штрафа, за второй случай — $500 тыс., за третий — $750 тыс., и по миллиону долларов за каждый последующий.

В контракте также указано, что до тех пор, пока Вайнштейн производит регулярные выплаты, компания обязуется не увольнять продюсера с поста cопреседателя, а «достаточным» условием для увольнения Харви Вайнштайна может служить только «материальное мошенничество» по отношению к компании, подчеркивает издание.

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Известный голливудский продюсер Харви Вайнштейн был уволен из созданной им компании после сексуального скандала, который разразился из-за опубликованного The New-York Times интервью голливудской актрисы Эшли Джадд. Она рассказала о сексуальных домогательствах со стороны Харви Вайнштейна. Об аналогичных случаях заявили еще девять женщин, восемь из которых в разное время являлись сотрудницами The Weinstein Company. Как выяснило издание, домогательства повторялись на протяжении почти трех десятилетий.

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Адвокат Вайнштейна заявил, что описанные случаи не соответствуют действительности, однако сам Вайнштейн не стал выступать с опровержением и заявил, что сожалеет о том, как «вел себя с коллегами в прошлом».

Компания The Weinstein Company была основана Харви Вайнштейном совместно с его братом Робертом в 70-х года прошлого века. Она впустила десятки известных по всеми миру картин, среди которых фильмы режиссеров Квентина Трантино, Стивена Содерберга, Питера Гринуэя и Педро Альмодовара.

Теги: контракт , продюсер , Харви Вайнштейн , сексуальные домогательства
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