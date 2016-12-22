Главного судмедэксперта Москвы уволили после обысков в моргах

Начальник бюро судебно-медицинской экспертизы департамента здравоохранения города Москвы Евгений Кильдюшов уволен. Кадровое решение связано с расследованием уголовного дела, говорят источники РБК

Евгений Кильдюшов (Фото: rsmu.ru)

Главный судмедэксперт города Москвы Евгений Кильдюшов уволен, решение связано с уголовным делом, которое расследуют сотрудники следственного департамента МВД. Об этом РБК рассказал источник в ГУ МВД по Москве. Информацию об увольнении начальника бюро судебно-медицинской экспертизы департамента здравоохранения города Москвы Евгения Кильдюшова подтвердили источник в Минздраве, а также источник в Следственном комитете.

«В начале октября в нескольких столичных моргах прошли обыски», — рассказал собеседник РБК из МВД. Другой источник в Следственном комитете сообщил, что обыски прошли и в Бюро судебно-медицинской экспертизы, расположенном в Тарном проезде, а также в морге больницы им. Боткина.

По одной из версий, озвученной источником, близким к руководству бюро судмедэкспертизы (СМЭ), причиной для отставки стало уголовное дело, возбужденное по факту халатности руководства бюро. «В 2016 году по факту халатности главным следственным управлением Москвы было возбуждено уголовное дело в отношении неизвестных лиц из числа руководства Бюро СМЭ», — рассказал РБК собеседник. После того как в Москве закрыли часть моргов, большое количество трупов сконцентрировалось в царицынском морге, расположенном в Тарном проезде. Об этом рассказал источник, близкий к руководству бюро. «В результате того что в морге отсутствовала нормальная вентиляция, 12 сотрудников заразилось туберкулезом», — добавил источник. В настоящее время по этому делу следователи ГСУ СК России назначили ряд медицинских экспертиз. Об этом сообщил собеседник из ГУ МВД по Москве.

В пресс-службе департамента здравоохранения РБК сообщили, что Кильдюшов обратился в ведомство с личным заявлением освободить его от занимаемой должности по собственному желанию, «Заявление было удовлетворено. В настоящее время он не является главным внештатным специалистом-судмедэкспертом ДЗМ», — указали в департаменте.

На момент выхода материала получить комментарий самого Кильдюшова не удалось. ​Источник, близкий к руководству Бюро судебно-медицинской экспертизы, сообщил, что в 14:00 в бюро пройдет собрание, на котором будет представлен исполняющий обязанности начальника бюро.