Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,93 57,46 EUR Нал. 68,55 67,96 USD Бирж. 57,59 -0,11 EUR Бирж. 68,12 -0,11 USD ЦБ. 57,69 -0,23 EUR ЦБ. 68,45 -0,06 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 5666,70 +222,70 ММВБ 2098,01 +0,15% РТС 1147,64 +0,32% Brent 57,29 +1,58% DJIA 22841,01 -0,14% Nasdaq 6591,51 -0,18% FTSE 7526,00 -0,40%
Главного судмедэксперта Москвы уволили после обысков в моргах
Лента новостей
Что молодежь думает о рынке труда и карьерных перспективах 11:02, Партнерский материал Совладелец «ВИМ-Авиа» заложила 5% авиакомпании банку «Зенит» 11:01, Бизнес Неизвестный открыл стрельбу на автостоянке у ТЦ «Авиапарк» в Москве 10:45, Общество Главного судмедэксперта Москвы уволили после обысков в моргах 10:43, Общество Шарапова вышла в полуфинал турнира в Китае 10:43, Спорт Вице-президент Samsung ушел в отставку на фоне «беспрецедентного кризиса» 10:37, Бизнес X5 Retail Group продаст сеть «Перекресток Экспресс» 10:15, Бизнес Помощник Путина рассказал о переговорах с Саудовской Аравией по С-400 10:11, Политика Белый дом отказался от выплаты субсидий страховым компаниям по Obamacare 10:08, Общество Главу Amazon Studios отстранили после обвинений в домогательствах 09:54, Общество ЦБ отозвал лицензию на страхование по ОСАГО у «Уралсиба» 09:35, Финансы СКР проведет проверку из-за севшего на мель в ХМАО теплохода 09:06, Общество Дошли до палки: кто заразил Москву скандинавской ходьбой 09:00, Свое дело Эрдоган заявил о переговорах с Россией по покупке ЗРК С-500 08:37, Политика ФСБ полгода прослушивала разговоры сотрудников Роскомнадзора 08:18, Общество Захарова ответила на обвинения в использовании покемонов против США 08:08, Политика Умные столы и капсулы: в Москве открыли Центральный дом предпринимателя 07:56, Недвижимость  Минобороны предупредило об угрозе ПРО США для космической безопасности 07:51, Политика Мэрия рассказала о планах благоустройства после 2018 года 07:00, Общество Постпред США при НАТО назвала главную проблему покупки Турцией С-400 06:52, Политика Gett заподозрил «Яндекс.Такси» в слежке за содержимым телефонов клиентов 06:05, Бизнес В Калифорнии жертвами лесных пожаров стали 31 человек 05:59, Общество Счетная палата признала недостоверным план Минфина по сбору дивидендов 05:27, Экономика Россия перебросила в Казахстан военную авиацию 05:24, Политика В США россиянку обвинили в похищении собственной дочери 04:49, Общество СNN обвинил Россию во вмешательстве в политику через Pokemon Go 04:31, Политика Недокуренную сигару Черчилля продали на аукционе за более $12 тыс. 04:03, Общество СМИ назвали инициатора запуска 100 политических Telegram-каналов 03:48, Политика
Главного судмедэксперта Москвы уволили после обысков в моргах
Общество, 10:43
0
Главного судмедэксперта Москвы уволили после обысков в моргах
Начальник бюро судебно-медицинской экспертизы департамента здравоохранения города Москвы Евгений Кильдюшов уволен. Кадровое решение связано с расследованием уголовного дела, говорят источники РБК
Евгений Кильдюшов (Фото: rsmu.ru)

Главный судмедэксперт города Москвы Евгений Кильдюшов уволен, решение связано с уголовным делом, которое расследуют сотрудники следственного департамента МВД. Об этом РБК рассказал источник в ГУ МВД по Москве. Информацию об увольнении начальника бюро судебно-медицинской экспертизы департамента здравоохранения города Москвы Евгения Кильдюшова подтвердили источник в Минздраве, а также источник в Следственном комитете.

«В начале октября в нескольких столичных моргах прошли обыски», — рассказал собеседник РБК из МВД. Другой источник в Следственном комитете сообщил, что обыски прошли и в Бюро судебно-медицинской экспертизы, расположенном в Тарном проезде, а также в морге больницы им. Боткина.

По одной из версий, озвученной источником, близким к руководству бюро судмедэкспертизы (СМЭ), причиной для отставки стало уголовное дело, возбужденное по факту халатности руководства бюро. «В 2016 году по факту халатности главным следственным управлением Москвы было возбуждено уголовное дело в отношении неизвестных лиц из числа руководства Бюро СМЭ», — рассказал РБК собеседник. После того как в Москве закрыли часть моргов, большое количество трупов сконцентрировалось в царицынском морге, расположенном в Тарном проезде. Об этом рассказал источник, близкий к руководству бюро. «В результате того что в морге отсутствовала нормальная вентиляция, 12 сотрудников заразилось туберкулезом», — добавил источник. В настоящее время по этому делу следователи ГСУ СК России назначили ряд медицинских экспертиз. Об этом сообщил собеседник из ГУ МВД по Москве.

В пресс-службе департамента здравоохранения РБК сообщили, что Кильдюшов обратился в ведомство с личным заявлением освободить его от занимаемой должности по собственному желанию, «Заявление было удовлетворено. В настоящее время он не является главным внештатным специалистом-судмедэкспертом ДЗМ», — указали в департаменте.

На момент выхода материала получить комментарий самого Кильдюшова не удалось. ​Источник, близкий к руководству Бюро судебно-медицинской экспертизы, сообщил, что в 14:00 в бюро пройдет собрание, на котором будет представлен исполняющий обязанности начальника бюро.

Авторы: Дмитрий Серков, Полина Звездина.
Теги: судмедэксперты
Главное
X5 Retail Group продаст сеть «Перекресток Экспресс» Бизнес
Главное
X5 Retail Group продаст сеть «Перекресток Экспресс» Бизнес
В Минобороны заявили о новых комплексах мгновенного глобального удара США Политика
В Башкирии автомобиль врезался в группу детей Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку