ФСБ пришла с обысками к проектировщику «Лахта центра» и башни «Эволюция»

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) провели обыски в компании Renaissance Construction в Санкт-Петербурге по делу о нарушении валютного законодательства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.
«Мы подтверждаем факт возбуждения уголовного дела и проведения оперативно-следственных действий», — сказал представитель управления в комментарии агентству.
В ФСБ заверили, что следственные действия в петербургском офисе компании прошли накануне, во вторник, 12 сентября. При этом в ведомстве не уточнили о целях и результатах обысков.
Источник агентства в правоохранительных органах заявил, что уголовное дело заведено по ст.193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ). Собеседник добавил, что компанию подозревают в незаконном выводе более 100 млрд руб. за рубеж.
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