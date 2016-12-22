Кремль призвал различать дискуссию о «Матильде» и проявления экстремизма

Ситуация, когда решение о допуске фильма в прокат киносети принимают «под давлением экстремистов», является «неприемлемой», заявил пресс-секретарь президента. Он не сомневается, что правоохранительные органы примут меры

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал различать проявления экстремизма и дискуссию из-за фильма Алексея Учителя «Матильда», передает корреспондент РБК.

«Дискуссия это одно, а проявление экстремизма — это другое. Оценка однозначно негативная — это неприемлемо», — сказал Песков. По его словам, «нежелательно, чтобы под давлением экстремистов принимались решения, которые ограничивают права кинопрокатчиков на выбор репертуара».

Однако, подчеркнул пресс-секретарь президента, «нет никаких сомнений, что любые проявления экстремизма будут пресекаться нашими правоохранительными органами».

Так пресс-секретарь президента ответил на вопрос журналистов по поводу отсутствия реакции правоохранительных органов на сообщения об угрозах, поступивших в объединенные сети кинотеатров «Формула кино» и «Синема Парк» из-за намерения демонстрировать «Матильду». Киносеть сообщила о своем решении отказаться от показа «Матильды» накануне, 12 сентября.

Представитель президента России также отметил, что в Кремле «не стали бы преувеличивать все происходящее». «Вместе с тем это принимает уже неприятные формы все вокруг. Проявления экстремизма есть. Попытки давления на кинотеатры неприемлемы и представляют опасность», — подчеркнул Песков. Он также добавил, что «ситуация абсолютно очевидна», и «чтобы пресекать какие-то проявления экстремизма, не нужны особые указания».

С призывом запретить публичный показ фильма Алексея Учителя выступила депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая считает, что лента «оскорбляет чувства верующих» и является «антиисторической подделкой», которая дискредитирует память «одного из самых почитаемых святых — царя-страстотерпца Николая II и его семьи».

Вслед за Поклонской против демонстрации фильма выступили активисты организации «Христианское государство — Святая Русь».

Руководство киносети «Синема Парк» и «Формула кино» сообщило РБК, что решение отказаться от показа «Матильды» было принято из-за писем с угрозами, которые отправили активисты этого движения в кинотеатры сети в ряде городов России.

В среду, 13 сентября, с официальным заявлением по поводу скандала с фильмом «Матильда» выступил министр культуры Владимир Мединский. Он подчеркнул, что единственным и «исчерпывающим» документом, регламентирующим демонстрацию кино того или иного фильма на территории России, остается прокатное удостоверение, которое Минкультуры выдает в соответствии с прописанной в законе процедурой.

Так как Минкультуры уже выдало прокатное удостоверение «Матильде» с единственным ограничением по возрасту, это означает, что оснований отказать ленте Алексея Учителя в прокате нет. «Фильму присвоена категория 16+. Это единственное предусмотренное законом ограничение на условия кинопроката. Любые намерения «инициативщиков» на местах запретить показ, любые попытки давления на частные или муниципальные кинотеатры — это чистой воды беззаконие и цензура, которая впрямую запрещена Конституцией РФ», — подчеркнул министр.

Он также призвал «руководство правоохранительных органов» «жестко пресечь давление на государство и кинобизнес со стороны распоясавшихся «активистов», которые практикуют «общественно опасные» методы «навязывания своих убеждений».

Ранее о том, что угрозы поджогов и физической расправы в случае показа фильма «Матильда» получили руководители более 100 кинотеатров по всей России, сообщал также адвокат Алексея Учителя Константин Добрынин. 31 августа, после того как неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью здание его студии «Лендок» в Санкт-Петербурге, Учитель обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и главе ФСБ Александру Бортникову с просьбой обеспечить его безопасность и безопасность «кинотеатров и зрителей, которые ждут показа «Матильды».​