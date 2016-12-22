Кинотеатры заявили об угрозах от православных активистов из-за «Матильды»

«Синема Парк» и «Формула кино» отказались от показа «Матильды» в связи с тем, что начали получать угрозы от представителей организации «Христианское государство — Святая Русь». Представители объединенной сети обратились в полицию

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» отказалась показывать фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда» из-за угроз от организации «Христианское государство — Святая Русь». Об этом РБК заявила директор по связям с общественностью киносети Александра Артамонова.

«Они присылали письма несколько раз в кинотеатры в разные города», — пояснила она, отметив, что «последние письма» приходили в Ставрополь 6 сентября. 4 сентября, по ее данным, такие послания получили представители кинотеатров сети в Екатеринбурге, а 28 августа — в Челябинске.​

«В тексте письма говорилось о возможных поджогах, потенциальной угрозе жизни наших посетителей», — рассказала Артамонова, уточнив, что активисты в своих посланиях также утверждали, что «для защиты своих интересов они будут использовать любые методы». «По каждой такой угрозе мы писали заявление в правоохранительное органы», — отметила директор по связям с общественностью.

РБК направил запрос о комментарии организации «Христианское государство — Святая Русь».

Об отказе показывать «Матильду» «Синема Парк» и «Формула кино» объявили 12 сентября. В качестве причин такого решения в пресс-службе киносети тогда назвали «неправомерные действия со стороны противников фильма» и «участившиеся угрозы в адрес кинотеатров». «Возникший на фоне последних событий резонанс вокруг кинокартины, возможно, поднял ее коммерческий потенциал, но безопасность наших зрителей для нас остается в приоритете», — объяснял тогда глава сети Роман Линин​.

6 сентября адвокат Алексея Учителя Константин Добрынин сообщил о том, что угрозы поджогов и физической расправы в случае показа фильма «Матильда» получили руководители более 100 кинотеатров по всей России.​ Ранее об этом рассказывал и сам режиссер. 31 августа, после того как неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью здание его студии «Лендок» в Санкт-Петербурге, Учитель обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и главе ФСБ Александру Бортникову с просьбой обеспечить его безопасность и безопасность «кинотеатров и зрителей, которые ждут показа «Матильды».

Депутата Госдумы Наталью Поклонскую, после заявлений которой фильм получил общественный резонанс, он также обвинил в поддержке «террористических организаций», которые, по мнению режиссера, формируются под предлогом борьбы с картиной.

Сама Поклонская обвинение опровергала. 11 сентября «организаторов провокаций» против «Матильды» она призвала остановиться.

Фильм Алексея Учителя «Матильда» повествует о романе цесаревича, будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. В прокат лента должна выйти 25 октября.