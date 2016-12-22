Эвакуации из-за анонимных звонков прошли в 25 городах России

За последние три дня в разных городах России объявлялась эвакуация из-за анонимных звонков о минировании. Это произошло более чем в 25 городах страны. Официальной статистики у МЧС нет

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В последние три дня более чем в 25 городах России раздавались анонимные сообщения о минировании, из-за этого были эвакуированы торговые центры, кинотеатры и административные здания. Новости о минировании появлялись в местных СМИ и на лентах информационных агентств.

По словам источника «РИА Новости» в силовых структурах, звонки с угрозой минирования зарегистрированы в 22 российских населенных пунктах. В общей сложности было эвакуировано 45 тыс. человек из 205 объектов массового пребывания людей.

Масштаб

Утром 13 сентября спецслужбы эвакуировали людей из зданий городской администрации, автовокзала и аэропорта в Якутске. Это произошло после анонимных звонков о заложенных в объектах взрывных устройствах. В мэрии Якутска и пресс-службе аэропорта города эту информацию подтвердили.

Информацию о минировании также подтвердили источники «РИА Новости» в мэрии. «Нас эвакуировали из здания мэрии около 13:00 (7:00 мск), работали кинологи с собаками», — сказал источник, добавив, что сообщения о заложенной бомбе оказались ложными.

Примерно в это же время в Екатеринбурге из-за поступившего сообщения о минировании полиции пришлось срочно эвакуировать поезд Адлер — Новосибирск. Подозрительный предмет был обнаружен в одном из вагонов поезда. Позднее оцепление было снято, пассажирам разрешили вернуться в поезд. По данным «Интерфакса», «подозрительным предметом» оказался забытый фонарик.

После звонков о заложенных бомбах в Томске эвакуировали людей из двух школ и одного торгового центра. Речь идет о школах № 40 и 43, а также о торговом центре «Волна». Они находятся в разных частях города, об этом сообщал «Интерфакс-Сибирь». По данным местного новостного портала «Новости в Томске», эвакуации также прошли в здании областного суда и мэрии города. В администрации области заявили, что оснований для паники нет, и назвали произошедшее провокацией.

Звонки о минировании в среду утром поступили также в Свердловский районный суд Иркутска. «В 11:10 по иркутскому времени в суд поступил телефонный звонок с записью, в которой сообщалось, что здание суда заминировано. Сотрудники суда и граждане были срочно эвакуированы. Взрывное устройство не обнаружено», — сказали в пресс-службе суда, сообщил «Интерфакс-Сибирь».

Также, по данным местного издания «Иркутск онлайн», которое ссылается на публикации жителей города в соцсетях, в это же время эвакуировали торговые центры Mega Home, «Джем Молл», «Ручей», аграрный техникум, Пенсионный фонд России в Иркутске и школы № 71, № 23, № 22 и № 3. Ни одно из сообщений о бомбе не подтвердилось. Представители МВД и МЧС Иркутска отказались от комментариев.

По данным портала Chita.ru, сегодня утром после звонков в городе были эвакуированы 10 объектов, включая здание администрации города. «Прошел сигнал, что заминирована администрация, поэтому все на улице. Вышли около часа дня. Сейчас стоим на улице. Пока из саперов в здании нет никого, десять объектов по городу», — рассказал изданию глава городской думы Читы Анатолий Михалев.

Со ссылкой на источники издание также сообщило об эвакуации людей из железнодорожного вокзала, аэропорта, Дома быта на улице Петровской, торговых центров «Фортуна», «Макси» и «Новосити». В торговом центре «Макси» корреспонденту ИА «Чита.Ру» опровергли информацию об эвакуации.

Аналогичная ситуация сложилась в Петропавловске-Камчатском, об этом сообщил ТАСС. Там рано утром 13 сентября после звонков о заложенных бомбах эвакуировали здание мэрии и несколько школ, рассказал агентству источник в силовых структурах.

Позднее в течение дня об аналогичных угрозах минирования и массовых случаях эвакуации сообщили в Хабаровске, Кемерово, Саратове, Хакасии. Во всех случаях речь идет о десятках объектах, передает «Интерфакс». Пока минирование ни одного из них не подтвердилось.

Накануне, 12 сентября, новостной портал Самары также сообщил, что спецслужбы заняты поиском злоумышленников, сообщивших о взрывных устройствах в торговых центрах «Вавилон», «Опера», «Амбар», «Вива-Ленд», «Русь-на-Волге», «Парк-Хаус», «Маяк» и мини-отеле «Оазис» на Московском шоссе. Ни одно из восьми сообщений о минировании не подтвердилось. Правоохранительные органы установили, что звонки были сделаны «с помощью IP-телефонии».

В тот же день во всех школах Перми и Пермском государственном национальном исследовательском университете были отменены занятия. Соответствующие письма подготовил местный департамент образования после сообщений о минировании, об этом писало пермское издание 59.ru. На следующий день по факту массовых эвакуаций было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Первые анонимные сообщения с угрозами или предупреждениями о минировании стали поступать 11 сентября примерно в одно и то же время. Такие звонки зарегистрировали в Перми, Владивостоке, Красноярске, Брянске, Екатеринбурге, Новосибирске, Магадане, Уфе, Челябинске, Ставрополе, Петрозаводске, Благовещенске, Абакане и Нижнем Новгороде, Архангельске, Калининграде.

Версии и реакция

Официальный представитель МЧС России Алексей Вагутович сообщил РБК, что МЧС не подсчитывает количество ложных вызовов. «Мы статистику не ведем, за этим нужно обращаться в правоохранительные органы. Наши пожарно-спасательные подразделения выезжают в составе экстренных групп на данные вызовы и обеспечивают безопасность. Мы выполняем задачи, которые перед нами ставятся», — сказал Вагутович.

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предложил поднять планку максимального срока наказания за телефонный терроризм с пяти до восьми лет.

«Надо серьезно увеличить уголовную ответственность за такие преступления. Сейчас максимальное наказание за телефонный терроризм составляет пять лет лишения свободы, однако оно, судя по всему, мало кого останавливает. Эту планку следует поднять хотя бы до восьми лет. Надо отбить охоту заниматься телефонным терроризмом» (цитата по «Интерфаксу»), — сказал Клинцевич.

Он подчеркнул, что телефонные террористы «не только наносят серьезнейший материальный ущерб, но и играют на руку настоящим террористам, которым особенно комфортно работать в условиях паники».

Ответственность

Адвокат межрегиональной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Андрей Шугаев сообщил РБК, что для граждан России в Уголовном кодексе предусмотрено в рамках 207-й статьи наказание за ложные звонки об угрозе минирования. «Это может трактоваться как заведомо ложное сообщение об акте терроризма и предусматривает наказание в виде лишения свободы до трех лет в рамках первой части 207-й статьи УК и в рамках второй (причинение значительного ущерба) — до пяти лет», — добавил он.

Как пояснил Шугаев, в том случае, если будет действительно доказано, что звонки о минировании поступали с территории Украины, и будут установлены личности звонивших, Россия имеет право возбудить уголовное дело и направить требование о выдаче этих лиц Украине.

«Но, скорее всего, Украина данное требование не удовлетворит. В рамках заключенной в 1993 году Минской конвенции между странами СНГ, которая предусматривает оказание правовой помощи, в том числе и по уголовным делам, существует специальная оговорка — статья 57, в которой говорится о том, что если преступление совершено гражданином Украины, то он будет выдан России по запросу в исключительных случаях и это будет проявлением доброй воли самой Украины. Эта статья ратифицирована как Украиной, так и Россией», — добавил эксперт.

Однако у России остается еще вариант объявить фигурантов уголовного дела в международный розыск, и тогда телефонные террористы, оказавшись на территории других стран, будут выданы России через решение местного суда, пояснил Шугаев.