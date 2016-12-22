ФСБ задержала замглавы ФСИН по делу «Крестов»

В настоящее время в квартире замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний проходит обыск. По предварительным данным, претензии к Коршунову связаны с расходованием средств на строительство СИЗО «Кресты-2»

Олег Коршунов (Фото: Сергей Куликов / Интерпресс / ТАСС)

Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олега Коршунова, сообщил РБК источник в ведомстве.

«В настоящее время в квартире замруководителя ведомства проходит обыск», - рассказал собеседник.

Источник РБК в ФСБ сказал, что следственные действия в отношении Коршунова связаны с расходованием средств на строительство СИЗО «Кресты-2» в Санкт-Петербурге.

По другим данным, причиной задержания Коршунова стало сигнал Следственного комитета о причастности замглавы ФСИН к хищению свыше 1 млрд руб. В постановлении о передаче сообщения о преступлении по подследственности (есть у РБК) говорится об имеющихся у управления СК по Калужской области материалов проверки, согласно которым Коршунов «злоупотреблял служебным полномочием» и участвовал в создании преступной схемы по хищению «денежных средств предназначенных для перечисления в бюджет РФ» на общую сумму более 1 млрд руб.

Ранее в среду о задержании Коршунова сотрудниками ФСБ сообщила «Новая газета», по данным которой обыски проводятся также во ФСИН.

В свою очередь источник «Интерфакса» сообщил, что Коршунов перед задержанием находился в отпуске, так как планировал увольняться из ФСИН.

«Еще в июле этого года Коршунов подал рапорт об увольнении на пенсию. С тех пор он находится в отпуске», - сказал собеседник агентства.

Ранее Счетная палата сообщала, что ее проверка выявила ряд нарушений в процессе расходования ФСИН бюджетных средств в 2016 году. В отчете контрольного ведомства отмечалось, в частности, что отчитываясь об исполнении госконтрактов по «Крестам-2», ФСИН «грубо исказила» отчетность, занизив долг почти на 768 млн руб.

В марте 2017 года Следственный комитет предъявил экс-гендиректору ОАО «ГСК», являвшегося подрядчиком строительства «Кресты-2», Виктору Кудрину обвинение в растрате. По данным следствия, в 2007-2015 годах ФСИН заключила с «ГСК» госконтракт и дополнительные соглашения, перечислив генподрядчику 12,27 млрд руб., однако работы не были выполнены в полном объеме, а подозреваемый похитил 56,645 млн руб.

21 марта, издание «Фонтанка», ссылаясь на главу генсубподрядчика СИЗО ООО «Петроинвест» Руслана Хамхокова, сообщало, что во время строительства следственного изолятора «Кресты-2» потерялись секретные замки и ключи от камер.

2 сентября Колпинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца уже самого Хамхокова, который подозревается в передаче 350 млн руб. замначальнику управления ФСИН по Петербургу и Ленобласти Сергею Мойсеенко.



