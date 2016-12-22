СМИ узнали о разработке в России профстандарта для нянь

В России разработали профессиональный стандарт для воспитателей детских садов и нянь. Согласно регламенту, работающие с детьми люди должны будут владеть «основами педагогических знаний» и «быть компетентными в вопросах воспитания»

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В России по инициативе экспертного совета при правительстве был разработан профессиональный стандарт для помощников детских садов, воспитателей и частных нянь, сообщает газета «Известия».

Средства на разработку этого документа, как стало известно изданию, были выделены из «президентского гранта». Кроме того, финансированием работы по проекту, как замечают «Известия», занимались Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, а также благотворительная организация «Социальная сеть добровольческих инициатив «Соседи» и «представители профессионального сообщества».​ Кто именно стал автором этого документа, газета не уточняет.

В сентябре профстандарт, как утверждает издание, поступит на рассмотрение в Министерство труда и социальной политики. ​Согласно ему, как поясняют «Известия», специалист по присмотру и уходу за детьми должен будет «владеть основами педагогических знаний и возрастной психологии», а также «быть компетентным в вопросах воспитания». Помимо этого в документе, как пишет газета, указывается, что воспитатели и частные няни должны уметь оказывать первую медицинскую помощь и «при необходимости» консультировать родителей «по организации жизнедеятельности детей».

Кроме того, занимающихся с детьми специалистов вне зависимости от того, работают они в детском саду или по частному найму, профессиональный стандарт обяжет «проходить медицинские осмотры» и «профессиональное обучение». Последнее, по данным «Известий», при утверждении профстандарта коснется нянь, которые присматривают за дошкольниками. Курс, как уточняет газета со ссылкой на «мнение» неназванных экспертов, должен будет включать от 120 до 140 учебных часов. После обучения няни получат сертификат.

«Мы постоянно говорим о безопасности и развитии детей. В то же время сфера присмотра и ухода за ними совершенно не урегулирована», — рассказал «Известиям» о важности введения подобного стандарта руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве России, член Общественной палаты Сергей Рыбальченко. Требования к профессиональной подготовке специалистов по работе с детьми, как уточнил собеседник газеты, в настоящее время «отсутствуют». Это, по мнению Рыбальченко, приводит к нарушению прав детей и родителей. Например, «периодически становится известно об издевательствах над малышами, а няни идут под суд», пояснил он.​

Как уточнил «Известиям» ответственный секретарь рабочей группы по применению профстандартов в системе профессионального образования и обучения Национального совета при президенте России по профессиональным квалификациям Александр Жидков, разработчиком подобного профессионального стандарта по собственной инициативе может выступить любая организация. Для этого, по данным собеседника газеты, перед началом работы ей достаточно уведомить об этом Минтруд. Затем разработанный проект, как пояснил Жидков, должен пройти общественное обсуждение. После чего документ, по его словам, поступает в министерство, которое в свою очередь после проверки проекта направляет его в Национальный совет по квалификациям.

Как рассказали РБК в пресс-службе Минтруда России, пока «данный профстандарт» в ведомство «не поступал». «При поступлении он будет рассмотрен в установленном порядке», — уточнили в министерстве.

Ранее в России был разработан профессиональный стандарт для учителей. Работой над проектом занималась группа при Минобрнауки под руководством члена-корреспондента Российской академии образования Евгения Ямбурга.

Документ предполагает, что каждый преподаватель должен обладать 18 навыками. В частности, владеть «методами организации походов» и «экспедиций», «методами музейной педагогики», уметь выстроить учебный и воспитательный процесс в учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной сферах с учетом культурных различий детей и их индивидуальностей.

В силу стандарт должен был вступить 1 января 2015 года, однако в декабре прошлого года из-за нареканий со стороны педагогов (с введением профстандартов преподаванием​ дисциплин смогут заниматься только те работники, которые обучались по соответствующим направлениям) дату внедрения этого проекта перенесли на 1 сентября 2019 года.