Глава избирательного штаба Владимира Путина «обеднел» на 81,5 млн руб.

Доход 50 самых богатых ректоров России составил 1,2 млрд руб. Кроме основной работы они занимаются бизнесом и входят в советы директоров крупных компаний. Лидирует по-прежнему близкий к президенту Владимир Литвиненко

Владимир Литвиненко (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко, который трижды возглавлял избирательный штаб Владимира Путина в Санкт-Петербурге на президентских выборах, заработал в 2016 году на 81,5 млн руб. меньше, чем в 2015 году, следует из его декларации.

Заработок Литвиненко составил 195,7 млн против 277,2 млн руб., но он сохранил лидерство по доходам среди всех руководителей вузов России, выяснил РБК, изучив декларации сотрудников Министерства образования и науки и руководителей университетов. Общий заработок 50 самых богатых ректоров страны за прошедший год вырос на 189 млн, до 1 млрд 282 млн руб. Минимальный доход для попадания в рейтинг поднялся с 9 млн почти до 12 млн руб. На момент написания текста в Минобрнауки не ответили, повышались ли в 2016 году зарплаты ректорам.

Б​ольше всех в топ-50 представителей Высшей школы экономики — пять человек. Четыре участника рейтинга работают в Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), три — в Московском государственном техническом университете гражданской авиации.

Сотни миллионов

Владимир Литвиненко не только занимался избирательной кампанией Путина, но и был ректором в университете в 1997 году, когда действующий президент защитил в нем кандидатскую диссертацию по теме «Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений». ​Литвиненко возглавляет вуз больше 30 лет. В университете не пояснили, с чем связано падение доходов ректора за 2016 год, до самого Литвиненко дозвониться не удалось.

Из 195,7 млн руб. его зарплата на посту ректора составила 6,5 млн руб. До 2017 года Литвиненко владел 14,54% акций компании по производству удобрений «ФосАгро», а в 2017 году увеличил свою долю до 19,35% акций. Литвиненко занимает 122-ю строчку рейтинга Forbes «200 богатейших бизнесменов России». Журнал оценил его состояние в $850 млн. Семейный доход Литвиненко в 2016 году составил 319,4 млн руб. Супруга ректора — Татьяна Литвиненко. По данным «СПАРК», она была владельцем строительной компании «Центр обслуживания на Наличной улице», но сейчас у нее нет активов.

Средняя зарплата преподавателя вуза, по данным Росстата, в 2016 году составила 55 тыс. руб. Это на 24,3 тыс. руб. больше, чем в 2015 году. Больше всего преподаватели получают в Ямало-Ненецком автономном округе — 114,6 тыс. руб., меньше всего — в Республике Дагестан — 29,2 тыс. руб.

По уровню семейного дохода с четой Литвиненко может соревноваться только экс-ректор Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица, бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Василий Кичеджи. Он был уволен с занимаемой должности в марте 2017 года по приказу министра образования Ольги Васильевой. Кичеджи получил за 2016 год 4,1 млн руб. и не попал в топ-50 самых богатых руководителей вузов, но его супруга, Антонина Кичеджи, заработала 276,5 млн руб. По данным «СПАРК», она занимала пост генерального директора в компании «Глинка Цемент». В собственности у нее недвижимость в России, Болгарии и Чехии. В 2012 году она перепродала долю концерна «Радио-Центр» Европейской медиагруппе.

Первая десятка

Второе и третье места в рейтинге, как и в 2016 году, заняли ректор РАНХиГС Владимир Мау и ректор Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) и проректор РАНХиГС Сергей Синельников-Мурылев.​ Они задекларировали 64,5 млн и 48,6 млн руб. доходов соответственно. Мау — член советов директоров «Газпрома», Сбербанка и «Северстали». Сергей Синельников-Мурылев, помимо того что совмещает работу в двух вузах, является научным руководителем Института Гайдара, руководит подгруппой «Макроэкономика и финансы» рабочей группы Экономического совета при президенте. До 2016 года также входил в совет директоров Сбербанка.

Четвертым по задекларированному доходу стал ректор Российского экономического института им Г.В. Плеханова Виктор Гришин с заработком 38,1 млн руб. В прошлом году он занимал восьмую строчку с доходом 24 млн руб. По данным «СПАРК», он совладелец рекламной компании «Адвертис», агентства недвижимости «Деловая недвижимость», инвестиционной компании «Инвест-Альянс», хранилища нефти «Терминал», торговой компании «Смак» и т.д.

Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов и ректор СПбГУ Николай Кропачев выпали из первой десятки, в которой по итогам 2015 года они занимали 6-ю и 8-ю строчки, и расположились на 13-м и 23-м местах. Кропачев заработал в 2016 году 19,7 млн руб., на 3,5 млн меньше, чем в 2015-м. Кузьминов, наоборот, увеличил свой доход на 1,9 млн, до 29,7 млн руб. Ректор МГУ Виктор Садовничий заработал на 600 тыс. руб. меньше, чем в 2015 году, — 16,5 млн руб. Он занял 30-ю строчку рейтинга.

Новенькие

По итогам 2016 года, в списке 50 богатейших ректоров сменилось 23 фамилии. Больше всего изменения коснулись второй и пятой десятки. С 31,5 млн руб. дохода с 11-го места стартовал ректор Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова Отари Хурцилава, который в 2016 году заработал больше всех в Министерстве здравоохранения. Проректор ВШЭ Марина Гребнева получила почти в 9 раз больше, чем годом ранее, — 30,8 млн руб.

Еще одна новая фамилия — директор филиала Московского технологического университета в Ставрополе Ольга Бигдай. Она заработала 24,7 млн руб. Бигдай — ректор и совладелец негосударственного Ставропольского университета, а также совладелец еще примерно в десяти разнопрофильных компаниях. Ее муж, который заработал 57,6 млн руб., владеет земельным участком, почти равным по размеру тихоокеанскому государству Тувалу, — 24,8 кв. км.

Помимо зарплаты и доходов от бизнеса ректоры, особенно столичных вузов, могут зарабатывать деньги за счет экспертно-аналитической работы в проектах правительства и крупных компаний, рассказал РБК директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. «Отдельно идут стимулирующие доплаты — для ректора их устанавливает учредитель, профильное ведомство. Это еще плюс какая-то сумма», — замечает она. Некоторые вузы и, в частности, ректоры также могут зарабатывать за счет продажи своей интеллектуальной собственности, но пока это касается в основном технических институтов, указывает Абанкина.