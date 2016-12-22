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В ФСБ рассказали о гостайне в деле сотрудников Роскомнадзора
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В ФСБ рассказали о гостайне в деле сотрудников Роскомнадзора
Общество, 22:21
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В ФСБ рассказали о гостайне в деле сотрудников Роскомнадзора
Слушания по делу Вадима Ампелонского пройдут в закрытом режиме: часть материалов находится под грифом «секретно». Источники РБК связывают это с документами, которые касаются госпредприятия «Главный радиочастотный центр»
Здание ФСБ (Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»)

Уголовное дело, по которому проходит пресс-секретарь Роскомнадзора (РКН) Вадим Ампелонский и другие сотрудники ведомства, подозреваемые в мошенничестве в особо крупном размере, связано с деятельностью госпредприятия «Главный радиочастотный центр». Документы по этому делу засекречены. Об этом РБК рассказал источник в ФСБ и подтвердил собеседник, знакомый с материалами следствия.

В начале октября этого года на госпредприятии «Главный радиочастотный центр», которое подведомственно Роскомнадзору, прошли обыски. Сразу после этого​ на сотрудников ведомства Вадима Ампелонского, Александра Весельчакова и Бориса Едидина было заведено уголовное дело по ст. 159, ч. 4 (мошенничество в особо крупном размере), рассказывал РБК источник в Следственном комитете. 

«Решение о закрытом рассмотрении дела по существу будет принимать судья на основании ходатайства прокуратуры», — отметил источник в ФСБ.

Судебное заседание по избранию меры пресечения в отношении фигурантов дела в Чертановском райсуде Москвы, которое прошло 5 октября, тоже проходило в закрытом режиме, рассказал собеседник РБК, знакомый с ходом расследования. Это связано с тем, что некоторые из чиновников Роскомнадзора, находящиеся под следствием, являются носителями гостайны, объяснил собеседник, не уточнив, какие именно подозреваемые имеют такой статус.

Оперативные мероприятия в деле сотрудников Роскомнадзора проводили сотрудники ФСБ. «В деле есть материалы, касающиеся деятельности госпредприятия в области​ использования радиочастот и радиочастотных каналов, а также радиоэлектронных средств», — добавил собеседник из ФСБ.

Защитник Вадима Ампелонского Сергей Седаков отказался комментировать РБК обстоятельства дела. «Нам до сих пор не предъявлено обвинение, сказать ничего не могу», — сообщил адвокат. Другой адвокат Игорь Пегов отказался от комментариев, сославшись на подписку о неразглашении. ​​

Ранее источник РБК, близкий к руководству Роскомнадзора, сообщил, что дело Ампелонского связано с сотрудниками-«подснежниками». «Подснежниками» он назвал людей, оформленных в одном из подразделений ведомства, но в действительности не работающих там.

Автор: Дмитрий Серков.
Теги: уголовное дело , Роскомнадзор , «Мошенничество» , Вадим Ампелонский
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