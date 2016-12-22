Минздрав разработал порядок оказания телемедицинской помощи

Минздрав описал порядок оказания дистанционной медицинской помощи. Документ не устанавливает ответственность для операторов, из-за некачественной работы которых пациенту может быть нанесен вред, указывает эксперт

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Цели и сроки

Министерство здравоохранения подготовило проект приказа, устанавливающий порядок организации и оказания медицинской помощи с «применением телемедицинских технологий». РБК ознакомился с документом, его подлинность подтвердили два источника на рынке, получившие документ от Минздрава. Он определяет правила предоставления телемедицинской (удаленной) помощи пациентам и дистанционное взаимодействие медработников между собой. Его финальную версию Минздрав должен утвердить приказом, который вступит в силу с 1 января 2018 года.

​В проекте прописаны правила использования телемедицинских технологий как между врачом и пациентом, так и между самими врачами. В первом случае телемедицину планируется использовать для профилактики, сбора и анализа жалоб пациента, данных анамнеза, наблюдения за состоянием его здоровья, корректировки ранее назначенного на очном приеме лечения, а также для решения о необходимости личного приема, говорится в документе. Ставить диагноз дистанционно документ не позволяет.

В случае если один врач дистанционно консультирует другого, порядок позволяет врачам устанавливать и корректировать диагноз. Они могут оценивать состояние пациента, уточнять тактику обследования, лечения и т.д.

Телемедицинская помощь будет как бесплатной, в рамках обязательного медицинского страхования и других государственных гарантий, так и платной. Особенности оплаты такой помощи в документе не прописаны.

Все медицинские учреждения и врачи, планирующие оказывать дистанционные консультации, должны зарегистрироваться в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Требования к каналам связи, средствам защиты информации, а также техническим и программным средствам, используемым при телемедицинских консультациях, Минздрав пропишет отдельно, говорится в документе. ​​

Документ также утверждает, какую информацию медицинское учреждение и врачи должны будут предоставить пациентам, планирующим обратиться к ним за телемедицинской консультацией. Больной сможет узнать стаж врача, его научные степени и предыдущие места работы.

Что такое телемедицина Телемедицинская помощь бывает двух видов. Первый — это дистанционная консультация пациента врачом с помощью специальных устройств: пациент может связаться с медиком какой-либо клиники через приложение на мобильном телефоне. Второй вид телемедицинской помощи — дистанционные врачебные консилиумы.​ Правительство и Государственная дума 21 июля одобрили законопроект, регламентирующий использование телемедицины в России с 2018 года. Владимир Путин подписал закон 31 июля. Объем рынка телемедицины в России к 2020 году составит не менее 22 млрд руб., подсчитали для РБК в «Ростехе», который уже создал сегмент телемедицинской подсистемы для ЕГИСЗ.

Противоречия и неточности

В проекте приказа описаны способы связи между врачом и пациентом, но в этой части документа есть противоречие. Согласно одному пункту пациенты и врачи смогут связываться через аудио- или видеосвязь, а также с помощью электронных сообщений. В другом пункте указано, что консультации в реальном времени (обсуждение текущего состояния пациента) возможны только при использовании телемедицинского оборудования и видео-конференц-связи. Минздрав не сообщил РБК, какой именно пункт отражает позицию ведомства и какой следует считать приоритетным.

У представителей профессионального сообщества много замечаний к документу. Проект ограничит возможности оказания телемедицинской помощи, уверен старший юрист юридического бюро «Аронов и партнеры» Михаил Варюшин, член Национальной телемедицинской ассоциации (НТМА) . Он также обращает внимание на пункт в проекте приказа, в котором прописано обязательное использование видео-конференц-связи при удаленной консультации в режиме реального времени. По мнению юриста, пациенты и врачи должны иметь право общаться не только по видеосвязи, но и с помощью аудиоустройств и сообщений. «Закон [подписанный Путиным в конце июля] не знает таких ограничений. Многим участникам рынка придется изменить личные кабинеты врачей и пациентов [чтобы они не могли переписываться в приложениях и специальных программах], а это издержки», — поясняет Варюшин.

В проекте приказа неточно прописаны нормы, регулирующие, какие именно участники системы оказания телемедицинской помощи должны предоставлять пациентам информацию о медицинской лицензии. Из документа можно сделать вывод, что такая лицензия должна быть не только у врачей и медорганизаций, но и у операторов, отмечает Варюшин. На практике эту установку выполнить нельзя. «Деятельность оператора не требует лицензии», — говорит Варюшин.

В проекте правил ничего не говорится и об особенностях оплаты такой помощи. «Проект не определяет правовой статус оператора телемедицинской помощи как платежного агента, а это важно для избежания дополнительного налогообложения, например начисления НДС на полученные от пациентов и предназначенные медорганизациям деньги за услуги», — указал юрист. Если организация не является оператором, то тогда налог будет начислен, добавил собеседник.

Еще одно важное упущение, по мнению эксперта, — отсутствие нормы об ответственности операторов: «Вся ответственность переложен​​а на врача и пациента [за достоверность передаваемых им данных]. Но вред здоровью пациента может нанести и оператор, если в его работе произойдет сбой».

Документ не прояснил вопрос об идентификации пациента, полагает директор по развитию сети клиник «Доктор рядом» и член НТМА Денис Швецов. «Согласно уже принятому закону, чтобы войти в систему, надо зарегистрироваться через портал госуслуг и подтвердить свою личность. Но в новом порядке есть пункт о том, что пациент в некоторых случаях имеет право на анонимную консультацию. И прежде чем ее получить, он все равно должен зарегистрироваться и войти в систему. Это противоречие», — говорит он.

В проекте не прописаны правила назначения анализов, указывает Швецов. По его мнению, врач для экономии времени должен иметь право назначить пациенту анализы еще до очного приема.

Незадолго до подготовки Минздравом своего документа НТМА разработала и передала в ведомство свои предложения о правилах оказания телемедицинской помощи. «В нашем документе были прописаны и особенности платы за медицинские услуги, и ответственность оператора в случае оказания некачественной связи», — указал Варюшин. ​

В Минздраве уточнили, что телемедицинские технологии являются вспомогательным инструментом при оказании медицинской помощи, а потому не вносят изменений в распределение ответственности между участниками процесса. «Ответственность за пациента несет медицинский работник, на которого в установленном порядке возложены полномочия лечащего врача», — сообщили РБК в Минздраве.​