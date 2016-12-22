Коалиция академиков: как повлияет на выборы в РАН объединение кандидатов

Проректор МГУ Алексей Хохлов, отстраненный от выборов главы РАН, объединился со своим конкурентом академиком Александром Сергеевым. Решение по кандидатуре в любом случае останется за президентом России

Коалиция академиков

В августе этого года правительство заблокировало участие в выборах одному из претендентов на победу — проректору МГУ им. Ломоносова Алексею Хохлову. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение «О согласовании кандидатов на должность президента Российской академии наук». Лишившись возможности побороться за пост главы РАН, академик Хохлов решил поддержать на выборах директора ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр «Институт прикладной физики Российской академии наук» академика Александра Сергеева, который вошел в список правительства. Об этом Алексей Хохлов во вторник, 12 сентября, рассказал РБК.

«Мы вместе с Сергеевым объявили о том, что объединяем свои усилия, чтобы на основании наших программ реформировать Российскую академию наук и сделать ее более современной, сильной и независимой организацией, которая бы определяла научную политику в стране», — сказал Хохлов РБК.

Такой союз будет полезен для оптимального развития российской науки, поскольку Сергеев «хороший ученый, у него прекрасные показатели в науке и прекрасные показатели в управлении институтом», считает Хохлов. Сергеев прошел весь путь от аспиранта до директора НИИ и знает изнутри устройство институтов Российской академии наук, указал его бывший конкурент.

Объединение двух ученых на период предвыборной кампании усилит позиции Сергеева в ходе голосования, надеется Хохлов, но двое других кандидатов на пост главы РАН не верят в это. «Речь идет лишь о желании Хохлова поработать в команде Сергеева, поэтому на результатах выборов это не отразится», — сказал РБК вошедший в правительственный список кандидатов академик, генеральный директор компании «Микрон» (производитель микросхем, бывший Научно-исследовательский институт молекулярной электроники. — РБК) Геннадий Красников. Коалиция двух академиков не изменит ход выборов, согласился другой претендент на пост главы РАН — научный руководитель Института океанологии им. Петра Ширшова Роберт Нигматулин.

И.о. президента РАН Валерий Козлов отказался от комментариев по этому вопросу.

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До сих пор из пяти кандидатов только трое выложили на сайт РАН свои предвыборные программы, двое других ограничились размещением биографических справок и интервью. Все три программы мало чем отличаются друг от друга. В них приводятся общие фразы о важности контроля за финансированием, привлечении внимания правительства и общества к фундаментальным исследованиям академии наук. Кроме того, кандидаты выступают за взаимодействие с Федеральным агентством научных организаций (ФАНО, которое управляет имуществом РАН) и Российской академией наук и призывают придерживаться научно-технической стратегии государства.

После того как правительство исключило в августе из списков Хохлова и директора Института иммунологии и физиологии Валерий Черешнева, предвыборная кампания приобрела формализм и неопределенность, сказал РБК источник в РАН. «У Хохлова была наиболее развернутая и детальная программа, которую он представил раньше всех — еще 26 июля, но это не повлияло на решение правительства», — отметил собеседник. В научных кругах возникло убеждение, что глава РАН будет назначен независимо от результатов сентябрьского голосования, считает источник РБК.

«С очень большой вероятностью не выберут никого, а просто кого-нибудь назначат. Тем более что у главы государства теперь есть на это полное право», — предположил профессор Михаил Гельфанд. В августе этого года депутаты Госдумы разработали и приняли специальные поправки в закон о РАН, которые позволили правительству модерировать списки претендентов на пост главы Академии наук. Тогда же парламентарии предоставили президенту России право утверждать в должности и освобождать от нее избранного академиками главу РАН.

В защиту академика

Члены академии в начале августа подготовили письмо в поддержку Хохлова, снятого правительством с выборов в августе, ранее рассказал РБК профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Владислав Измоденов. Копия документа есть у РБК. В обращении указано, что Хохлов — всемирно известный ученый в области физики полимеров, который защитил докторскую диссертацию в возрасте 29 лет, стал профессором в 34 года, а в 36 лет был избран в Академию наук СССР. Он хорошо знаком с организацией как академической, так и вузовской науки. Кроме того, он возглавляет совет по науке при Минобрнауки, который проводит анализ процессов реформирования этой сферы в России, говорится в письме. С 2015 года Хохлов — член совета по науке, технологиям и образованию при президенте. Обращение подписали более 70 профессоров РАН или 14% от их общего числа, рассказал Измоденов РБК.

«Все недоумевают, почему это (исключение из списков кандидатов — РБК) произошло, но, с другой стороны, правительство работало в соответствии с законодательством. Оно не обязано объяснять причины», — сказал РБК сам Хохлов.

Второй кандидат, не устроивший власти, — директор Института иммунологии и физиологии Черешнев. Он тоже написал и разместил свою программу раньше других на сайте РАН. Академик заявлял РБК, что не будет уточнять в правительстве, почему его кандидатуру не согласовали. «Нам сразу всем сказали, что никаких комментариев не будет», — указывал он.

Представитель профильного вице-премьера Аркадия Дворковича Алия Самигуллина ранее отказалась сообщать РБК критерии, по которым были отобраны кандидаты, и давать комментарии по этому поводу.

В одобренном правительством списке кандидатов на пост главы РАН остался научный руководитель Института проблем лазерных и информационных технологий РАН, председатель совета ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» Владислав Панченко, председатель совета директоров «Микрона» Геннадий Красников, гендиректор Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов Евгений Каблов, директор Института прикладной физики Александр Сергеев и научный руководитель Института океанологии им. Петра Ширшова Роберт Нигматулин.​​

Сорванные выборы

Выборы президента РАН сорвались 20 марта, когда свои кандидатуры сняли все три претендента: действующий на тот момент президент РАН Владимир Фортов, директор Института молекулярной биологии Александр Макаров и директор Института проблем лазерных и информационных технологий РАН Владислав Панченко, который также занимает должность директора Института молекулярной физики научно-исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт». Президентом Курчатовского института является ​Михаил Ковальчук, который несколько раз безуспешно пытался избраться в академики РАН.

Взяв самоотвод, все три кандидата сослались на одну причину — «неурегулированность в полном объеме ряда процедурных вопросов». В процедуру назначения главы РАН вмешался Кремль, рассказывали РБК источники в Академии наук. По их словам, на выборах столкнулись интересы руководства академии, бывшего помощника президента Андрея Фурсенко и Михаила Ковальчука. Администрация президента была заинтересована в снятии с должности, действующего на тот момент, президента Российской академии наук Владимира Фортова — главного претендента на пост президента Академии.

В академических кругах появилась версия о спланированном самоотводе всех кандидатов. Академик Борис Кашин говорил на общем собрании РАН, что наукой в стране управляют представители «известного дачного кооператива», подразумевая кооператив «Озеро», основанный президентом России Владимиром Путиным и его друзьями. Позже Кашин уточнил РБК, что имел в виду помощника президента Андрея Фурсенко, который курировал на тот момент образование и науку, и Михаила Ковальчука. Ковальчук — старший брат Юрия Ковальчука, крупнейшего акционера банка «Россия», включенного Минфином США в санкционный список, как представитель «ближнего круга» ​Путина.

Михаил Ковальчук пытался избираться действующим академиком несколько раз. Так, в 2007 году президиум РАН назначил его в обход устава академии и.о. вице-президента РАН. Необходимость такого шага, передавала «Газета.Ru», была аргументирована открывшимся у государства интересом к нанотехнологиям, курировать которые и был поставлен Ковальчук. Предполагалось, что в 2008 году он займет эту должность на основании голосования общего собрания РАН, но академики не выбрали Ковальчука.