ФИФА назвала цену билетов на матчи ЧМ-2018 и дату начала продаж

Самый дешевый билет на матч группового турнира обойдется для россиян в 1280 руб., а самый дорогой на финал — в 66 тыс. Заявки на покупку начнут принимать с 14 сентября

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Продажа билетов на матчи чемпионата мира по футболу, который пройдет в России 2018 году, стартует на сайте ФИФА 14 сентября 2017 года в полдень по московскому времени.

С этого момента все желающие приобрести билет смогут подать заявку на его покупку. Приниматься заявки будут до 12 октября 2017 года, после чего выделенные на этот этап билеты будут распределены между авторами заявок. Если последних окажется больше, чем самих билетов, то счастливчики определятся методом жеребьевки.

В конце первого этапа продаж, то есть с 16 по 28 ноября, билеты на матчи будут продаваться на сайте ФИФА в порядке живой очереди.

На втором этапе — после проведения официальной жеребьевки ЧМ-2018 — билеты на матчи будут продаваться по той же процедуре. Сначала (с 5 декабря 2017 года по 31 января 2018 года) путем жеребьевки, а затем (с 13 марта по 3 апреля) в порядке живой очереди. И, наконец, с 18 апреля по 15 июля билеты можно будет купить в порядке живой очереди в рамках продаж «в последний момент».

Фото: FIFA

«Мы разработали систему, которая дает всем болельщикам равные шансы на приобретение билетов. На каждом чемпионате мира болельщики были важнейшей частью большого спортивного праздника. Чемпионат мира в России станет уникальным событием с точки зрения организации и атмосферы турнира, достойно продолжив традиции мировых футбольных первенств», — пояснила генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура.

Стоимость самых дешевых билетов на матчи группового этапа для россиян (как граждан страны —хозяйки турнира) составит 1280 руб., тогда как иностранцам придется выложить минимум $105.

Самый дорогой билет на обычный матч группового этапа обойдется в 12,6 тыс. руб., а за самый дорогой билет на матч открытия придется выложить уже 33 тыс. руб. По мере продвижения к финалу стоимость билетов будет расти, в результате самый дешевый билет на финальный матч обойдется в 7040 руб., а самый дорогой — в 66 тыс.

Кроме того, можно будет приобрести так называемые пакеты билетов — либо на матчи определенной команды (от трех до семи матчей), либо на матчи на определенном стадионе (за исключением матча открытия, полуфиналов и финала).

Матчи чемпионата мира по футболу-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Саранске, Самаре, Сочи, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде и Волгограде. К настоящему моменту путевки в Россию завоевали сборные Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии, Южной Кореи и Саудовской Аравии.