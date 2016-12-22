«РИА Новости» сообщили о поступлении звонков о «минировании» с Украины

Источник телефонных звонков о массовом минировании в торговых центрах, школах, вузах и зданиях в городах России находится на Украине. За последние два дня из-за них были эвакуированы здания в более чем 14 российских городах

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Телефонные звонки с сообщениями о минировании школ, торговых центров и административных зданий сразу в нескольких городах России, по предварительным данным, поступают с территории Украины, об этом рассказал источник «РИА Новости» в силовых структурах.

«Есть оперативная информация, подтверждающая, что звонки поступают с территории Украины», — заявил источник.

До этого в нескольких городах России прошли эвакуации людей из торговых центров, школ, вузов, административных зданий после того, как неизвестные по телефону сообщили о готовящихся там терактах.

В Перми из-за анонимных звонков о заложенных взрывных устройствах были отменены занятия во всех школах города. «В связи с поступившими звонками департамент образования администрации Перми разослал информационные письма в образовательные учреждения об отмене занятий, включая вторую смену», — говорится в сообщении администрации Перми. Также учебный день был прерван в здании Пермского государственного национального исследовательского университета, об этом сообщил местный портал 59.ru.

В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю РБК подтвердили информацию о поступивших сообщениях. «В полицию поступило сообщение о бесхозных предметах в ряде объектов города. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливается личность звонившего», — отметили в главке.



Также накануне, 11 сентября, горожан попросили экстренно покинуть школы и торгово-развлекательные центры в Омске, сообщает местный новостной портал ngs55.ru. Причина эвакуации — анонимный звонок.

Похожая ситуация сложилась 11 сентября в Уфе — там правоохранители срочно попросили покинуть торговые центры «Мега», «Планета», «Центральный рынок», «Гостиный двор», «Башкирия», «Леруа Мерлен», «Свердловский». После обследования зданий никаких подозрительных предметов обнаружено не было.

Также 11 сентября появилась информация о минировании торговых центров в Челябинске. По информации местных СМИ, людей выводили даже с киносеансов.

Как сообщает «Интерфакс», из-за ложных сообщений о минировании зданий было заведено уголовное дело в Ставрополье, об этом заявили в пресс-службе краевой прокуратуры. «Все зарегистрированные факты о заведомо ложных сообщениях объединены в одно производство, поскольку установлено, что они поступили с одного номера телефона», — заявили в прокуратуре.

Уголовное дело возбуждено ч.1 ст.207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). По данным ведомства, всего таких сообщений за день поступило 42.

Также, по данным местных СМИ, о массовых сообщениях о минировании поступала информация из Приморья, Екатеринбурга, Брянска, Магадана, Владивостока, Калининграда, Красноярска, Новосибирска, Рязани и других городов. Всего по состоянию на вечер 12 сентября сообщения о минировании от анонимных источников по телефону поступали более, чем в 14 городах России.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя вопрос о массовых эвакуациях людей в городах России, предложил поднять планку максимального срока наказания за телефонный терроризм с 5 до 8 лет, передает «Интерфакс».

«Надо серьезно увеличить уголовную ответственность за такие преступления. Сейчас максимальное наказание за телефонный терроризм составляет пять лет лишения свободы, однако оно, судя по всему, мало кого останавливает. Эту планку следует поднять хотя бы до восьми лет. Надо отбить охоту заниматься телефонным терроризмом», — сказал Клинцевич.

По его словам, телефонные террористы не только наносят серьезнейший материальный ущерб, «но и играют на руку настоящим террористам, которым особенно комфортно работать в условиях паники».