«Синема парк» и «Формула кино» отказались от показа «Матильды»

Киносеть «Формула кино» и «Синема парк» отказалась от показа фильма Алексея Учителя «Матильда» из-за угроз кинотеатрам и неправомерных действий противников фильма

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Пресс-служба объединенной сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» заявила об отказе от показа фильма Алексея Учителя «Матильда». Об этом сообщает RNS.

Говоря о причинах отказа, в пресс-службе отметили «неправомерные действия со стороны противников фильма» и «участившиеся угрозы в адрес кинотеатров» киносети.

«Решение связано исключительно с желанием оградить посетителей киносети от рисков, которые влекут за собой публичные показы фильма», — говорится в сообщении. В пресс-службе подчеркнули, что киносеть остается вне вопросов политики и религии.

Глава сети Роман Линин сообщил, что «это вынужденное решение». «Возникший на фоне последних событий резонанс вокруг кинокартины, возможно, поднял ее коммерческий потенциал, но безопасность наших зрителей для нас остается в приоритете», — объяснил он решение киносети. Он добавил, что «самая большая с точки зрения количества кинотеатров и географии сеть» кинотеатров не может подвергать опасности «многочисленных посетителей».

Киносетью «Синема парк» и «Формула кино» владеет миллиардер Александр Мамут. Он купил «Синема парк» у Саида Керимова примерно за $400–500 млн, а в апреле Мамут стал владельцем сети кинотеатров «Формула кино».

По состоянию на май 2017 года в состав объединенной сети «Синема парк» и «Формула кино» входит 75 кинотеатров в 28 городах России. В активе кинооператора находится 624 зала, то есть практически каждый седьмой зал в России. По данным Rentrak, которые приводит сама компания, доля выручки объединенной сети на российском рынке составляет более 20%.

Официальную продажу билетов на 26 и 27 октября в понедельник, 11 сентября, начала сеть «Люксор» (23 кинотеатра, включая семь в Москве). На запрос РБК о том, сколько уже продано билетов, в компании на момент публикации не ответили. Но, согласно данным Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, на текущий момент объем предпродаж составил примерно 115 тыс. руб.

Продюсер картины Александр Достман выразил в комментарии РБК уверенность в том, что «население фильм посмотрит». К сообщениям о том, что две сети отказались от проката, он отнесся «спокойно».

В Госдуме отказ от показа «Матильды» назвали «бредом», такое мнение в комментарии РБК выразил первый зампред комитета по культуре Владимир Бортко. Он подчеркнул, что Конституция России запрещает цензуру, показывать фильм в кинотеатрах можно, «а все остальное дело правоохранительных органов». «Зачем у нас ФСБ, Росгвардия и все остальное?» — подчеркнул он.

В понедельник, 11 сентября, трое молодых людей в масках подожгли автомобиль адвоката Константина Добрынина у офиса адвокатской коллегии Pen & Paper. Добрынин представляет интересы режиссера Алексея Учителя. Загорелся также припаркованный рядом автомобиль. На месте происшествия были разбросаны листовки, на которых было написано «Гореть за Матильду».

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

До этого, 4 сентября, в фойе екатеринбургского кинотеатра «Космос» врезался микроавтобус УАЗ, нагруженный баллонами с газом и бочками с бензином. Вспыхнул пожар. Пожарные ликвидировали возгорание через полчаса, его площадь составила 30 кв. м, в результате произошедшего пострадавших не было. По подозрению в поджоге кинотеатра в Екатеринбурге арестовали мужчину, ему предъявили обвинения.

Еще один инцидент произошел во Владивостоке 12 сентября; неизвестный сообщил в полицию о бомбе в торговом центре, где днем раньше состоялся предпремьерный показ фильма.