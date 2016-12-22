Зарплата пожаловавшейся Путину учительницы с нового года не изменилась

С нового учебного года заработная плата учительницы 1-го класса СОШ № 5 в Шелеховском районе Иркутской области Алены Остальцовой, пожаловавшейся во время «Прямой линии» президенту Владимиру Путину на низкие зарплаты учителей, не изменилась, сообщили ​РБК в управлении образования, молодёжной политики и спорта администрации Шелеховского района.

Оклад Остальцовой в 2017-2018 учебном году за 22 учебных часа в неделю составляет 6578 руб. в месяц. Она также получает дополнительные выплаты: за проверку тетрадей — 10% от оклада; за классное руководство — 20%; выплату молодым специалистам — 20%; районный коэффициент 30% от начисленной заработной платы.

С мая 2017 года дополнительная надбавка Остальцовой ​за работу в южных районах области изменилась в связи с увееличением стажа работы и составила 20% от оклада, став больше на 657,8 руб. Соответственно, дополнительные выплаты учительнице с момента, когда она пожаловалась Путину в июне, не увеличились.

«После «Прямой линии» с президентом увеличения заработной платы не произошло, потому что она начислялась в полном соответствии с требованиями действующего законодательства», — заявили в администрации.

Остальцова получает примерно 16500 руб. в месяц, сообщила она РБК. «Самые смешные надбавки — за проверку тетрадей. Ты сидишь целыми днями, проверяешь их и получаешь всего 500 рублей за это. А они еще гордятся. Говорят, 10% надбавка. А это копейки», — сказала учительница.

16 июня Остальцова рассказала РБК, что после эфира «Прямой линии» ей звонили из прокуратуры и спрашивали о зарплате и надбавках. Прокуратура Шелехова, Следственный отдел по Шелеховскому району, Государственная инспекция труда Иркутской области, министерство образования области и областной профсоюз работников народного образования и науки России не выявили нарушений по начислению зарплаты, сообщили РБК в управлении образования Шелеховского района.

В администрации также рассказали, что сейчас молодому учителю в Шелеховском районе в среднем платят 19 тыс. 450 руб. «По Иркутской области она (зарплата) колеблется от 10 тыс. руб. в городе Тулуне до 28 тыс. руб. в Казачинско-Ленском районе», — сказали в администрации.

В июне во время «Прямой линии» одной из первых к президенту обратилась Остальцова. Путин в ответ выразил недоумение по поводу того, что оклады опытных и молодых преподавателей «различаются в два-три раза». В администрации Шелеховского района сообщили РБК, что в различных школах зарплаты молодых специалистов и специалистов со стажем могут заметно различаться. Они зависят от «учебной нагрузки, компенсационных выплат, выплат стимулирующего характера, квалификационной категории».