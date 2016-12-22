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Белых заявил о попытке спасти от следствия предполагаемого взяткодателя
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Белых заявил о попытке спасти от следствия предполагаемого взяткодателя
Общество, 21:49
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Белых заявил о попытке спасти от следствия предполагаемого взяткодателя
В день задержания за взятку экс-глава Кировской области Никита Белых написал заявление в СКР о причинах, по которым бизнесмен Юрий Судгаймер передал ему €150 тыс. наличными. Белых думал, что следствие интересует именно Судгаймер
Никита Белых (Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»)

Через несколько часов после своего задержания в июне 2016 года бывший губернатор Кировской области Никита Белых написал заявление на имя следователя, где рассказал о назначении €150 тыс. наличными, которые в тот день под контролем ФСБ передал ему предприниматель Юрий Судгаймер. Деньги должны были быть зачислены на счет города и пойти на благоустройство, утверждал Белых в документе. Текст заявления был оглашен в среду, 11 октября, в Пресненском суде Москвы, который рассматривает дело Белых о двух взятках на общую сумму в €600 тыс., передает корреспондент РБК.

Белых, по его словам, был уверен, что уголовное дело возбуждено не против него, а против Судгаймера. Подписывая заявление, он пытался защитить бизнесмена от мнимого незаконного преследования. Написать такую бумагу губернатора убедил адвокат по назначению — следствие в тот вечер лишило его возможности дозвониться до собственного защитника, пояснил обвиняемый.

Наличные на нужды города

Заявление Белых в СКР попросила огласить в суде гособвинитель Марина Дятлова — после окончания допроса обвиняемого она заметила расхождения между показаниями Белых и содержанием этого документа. Так, суду экс-губернатор рассказал, что передача денег вовсе не была целью его встречи с Судгаймером 24 июня 2016 года в ресторане отеля Lotte Plaza. Красный бумажный пакет, врученный ему Судгаймером, Белых принял за подарок ко дню рождения. Именинник не стал интересоваться содержимым пакета, а просто поставил его на пол рядом с собой. Гособвинитель сочла это странным. «Это вы радуетесь каждому подарку. А для меня это, к сожалению, достаточно рутинная тема», — возразил Белых.

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Однако в заявлении, которое Белых составил тем же вечером после задержания, он признает, что в пакете находились именно наличные. И, более того, подробно рассказывает об их назначении. Бумага адресована следователю Главного следственного управления СКР по особо важным делам Роману Мухачеву. Документ, написанный Белых в кабинете следователя, судья Васюченко читала с большим трудом — он был написан от руки; в итоге его вызвался огласить сам экс-губернатор.

«В целях повышения уровня благоустройства областного центра Кировской области, повышения его комфортности и привлекательности была принята программа ремонта фасадов в исторической части города, строительства фонтанов и малых архитектурных форм, — говорится в документе. — В связи с хроническим дефицитом средств как городского, так и областного бюджета было решено реализовывать ее за счет внебюджетных спонсорских средств». Чтобы привлечь деньги, власти области провели цикл встреч с местными предпринимателями. А региональные НКО, в том числе областное отделение Российского военно-исторического общества (РВИО) и благотворительный фонд «Вятка», разослали более сотни писем бизнесменам с просьбой помочь в реализации проектов, указано в заявлении.

Предполагалось, что спонсорские деньги пойдут на ремонт фасадов 23 домов в центре Кирова, а также изготовление нескольких памятников — например, первой сестре милосердия. Судгаймер якобы откликнулся на просьбу помочь с финансированием, однако деньги предложил передать наличными. Белых указал, что средства в таком случае все равно будут зачислены на расчетный счет города и профильных НКО. Чтобы передать деньги, губернатор и бизнесмен договорились встретиться без посторонних, говорится в заявлении Белых.

В действительности на момент написания заявления Белых не знал точно, что за деньги передал ему Судгаймер, уверял обвиняемый судью Васюченко. У бизнесмена, который постоянно проживает в Германии, периодически возникали проблемы с российскими правоохранительными органами, напомнил экс-губернатор. Поэтому, когда их столик в ресторане Lotte Plaza окружили сотрудники ФСБ, Белых сделал вывод, что оперативников интересует именно Судгаймер. «Я написал это заявление, исходя из предположения, что дело возбуждено против Судгаймера, а не против меня. [Когда меня привезли в СКР] я был уверен, что его допрашивают в соседнем кабинете, и что он жертва; хотел ему помочь и считал своей задачей объяснить, что это за деньги. Я понятия не имел, что он участвует в хитрой схеме», — признался Белых.

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Глава региона действительно часто обсуждал с Судгаймером финансирование благоустройства Кирова, а также помощь местным благотворительным фондам и отделению РВИО. «Я действительно ждал от него денежные средства на общественные цели. Но не планировал получать их в тот вечер», — уточнил экс-губернатор.

Просьба адвоката

Документ был написан «в весьма эмоциональной обстановке», — добавил Белых. «Да, у меня юридическое образование. Но когда задержат вас, вы тоже растеряетесь и забудете всё, чему вас учили. А вас когда-нибудь задержат, это исключительно вопрос времени, в России надо жить долго», — заявил обвиняемый удивленной сотруднице прокуратуры.

Тем не менее, оказавшись 24 июня в СКР, Белых вспомнил, что на следственных действиях ему положен защитник. «Номер адвоката был записан в моем телефоне. Следователь признал, что я могу воспользоваться правом на телефонный звонок адвокату. Но вот в праве посмотреть его номер в контактах он мне отказал», — пояснил Белых. По его словам, единственный номер, который он помнил наизусть — это номер его бывшей жены: «И то я ошибся, когда набирал его. После этого мне уже не дали возможности ни с кем связаться».

Когда следователь понял, что адвокат Белых не приедет, он, чтобы соблюсти процедуру, пригласил на допрос защитника по назначению. «Он появился всего через несколько минут. Было, я напомню, девять часов вечера, пятница», — рассказал экс-губернатор. Именно этот адвокат предложил ему объяснить в письменной форме, для чего​ предназначались деньги Судгаймера. После того, как Белых подписал документ, ему предъявили обвинение. Для губернатора это стало сюрпризом: «Я до последнего не понимал, что проблемы-то у меня».

По версии гособвинения, Белых за взятки оказывал покровительство предприятиям, которые контролировали Судгаймер и еще один предприниматель — Альберт Ларицкий. Ларицкому Белых позволял получать хорошие участки леса и контракты с областью, а также добиваться включения его инвестпроектов в перечень приоритетных. Судгаймеру губернатор, помимо перечисленного, помог избежать проблем с налоговой задолженностью, утверждается в обвинительном заключении. Взятки Белых получил в три этапа с 2012 по 2016 год, следует из документа.

28 июля 2016 года президент России Владимир Путин своим указом освободил Белых от должности «в связи с утратой доверия».

Автор: Маргарита Алехина.
Теги: взятка , Никита Белых , ГСУ СКР
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