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СК нашел в деле «Юлмарта» признаки умышленного банкротства
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СК нашел в деле «Юлмарта» признаки умышленного банкротства
Общество, 17:05
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СК нашел в деле «Юлмарта» признаки умышленного банкротства
СК нашел признаки умышленного банкротства интернет-ретейлера «Юлмарт» при участии его совладельца Дмитрия Костыгина. Дело может быть переквалифицировано с мошенничества на преднамеренное банкротство с наказанием до 6 лет колонии
Фото: Александр Демьянчук / РИА Новости

В материалах уголовного дела о мошенничестве с кредитом Сбербанка, выданным интернет-ретейлеру «Юлмарт», появились признаки умышленного банкротства с целью избежать погашения долга перед банком. Об этом РБК рассказал источник, знакомый с материалами расследования, и подтвердил другой источник в ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

В конце марта 2016 года «Юлмарт» получил кредит Сбербанка на 1 млрд руб. Условием кредитного соглашения было отсутствие неисполненных обязательств перед другими кредиторами. Но после подписания договора со Сбербанком выяснилось, что ранее предприниматель Олег Морозов через суд требовал с НАО «Юлмарт» долг в размере 248 млн руб. Права требования по этому долгу Морозов выкупил у совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина.

Осенью обслуживание кредита Сбербанка было прекращено.

«Об умышленном банкротстве говорит ряд обстоятельств, произошедших с участием руководства компании», — сообщил РБК собеседник из регионального управления СК. «Известно, что 15 марта прошлого года предприниматель Олег Морозов заключил с одним из совладельцев компании «Юлмарт» Дмитрием Костыгиным договор о переуступке прав требований по кредиту. 17 марта Морозов подал исковое заявление в Приморский районный суд Санкт-Петербурга, в котором требовал взыскать с компании НАО «Юлмарт» 248 млн руб., так как компания перестала выполнять требования по погашению кредита», — рассказал источник РБК. Через неделю, 24 марта, «Юлмарт» заключил кредитный договор со Сбербанком, а осенью 2016 года Морозов выступил инициатором банкротства компании, уточнил источник, знакомый с материалами расследования.

«Следователи считают, что этот договор был формальным. Его заключили, чтобы в деле о банкротстве не звучала фамилия Дмитрия Костыгина, что стало бы еще одним признаком умышленных действий», — добавил источник.

Источник в Сбербанке говорит, что, «исходя из информации, которой мы располагаем, на момент получения кредита лица из числа руководства и бенефициаров «Юлмарта» не просто прорабатывали возможность запуска банкротства компании для ухода от ответственности перед кредиторами, а уже предпринимали вполне конкретные шаги для этого».

В среду, 11 октября, Костыгину было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК (мошенничество в сфере кредитования), сообщили в Главном следственном управлении (ГСУ) Следственного комитета России (СКР) по Санкт-Петербургу.

Следствие ведет допрос свидетелей, которые могли бы прояснить, заключало ли руководство «Юлмарта» другие заведомо невыгодные для компании договоры, а также были ли в компании нерациональные финансовые расходы, рассказал источник, знакомый с материалами расследования. По результатам следственных действий может быть принято решение о переквалификации уголовного дела с мошенничества на ст. 196 УК «Преднамеренное банкротство» (предполагает наказание до шести лет колонии), рассказал РБК источник, знакомый с материалами следствия.

По его словам, сейчас в основе​ предъявленных Костыгину обвинений лежит факт предоставления ложных сведений о финансовом состоянии компании. «При получении кредита компания не сообщила о наличии просроченной задолженности», — отметил он.​

10 октября РБК сообщал, что следователи и экономическая полиция в Санкт-Петербурге провели обыски в квартирах Костыгина, Морозова и бывшего генерального директора интернет-холдинга Сергея Федоринова.

Адвокат Костыгина Константин Добрынин в разговоре с РБК назвал происходящее «уголовным корпоративным давлением». «Учитывая, что фактически всем процессом руководят из Сбербанка, сложно пока рассчитывать на правовую адекватность», — считает он. «Менеджмент [банка] ведет себя хуже силовиков, поскольку, находясь в перманентных переговорах и судебных разбирательствах, они считают правильным возбуждать уголовные дела в качестве силового аргумента в хозяйственном споре», — подчеркнул Добрынин.

Трусы и шоколад: чем известен Дмитрий Костыгин

Дмитрий Костыгин входит в рейтинг 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes: его состояние в 2017 году издание оценило в $550 млн. Кроме «Юлмарта» бизнесмену принадлежит множество других активов в сфере ретейла и производства потребительских товаров.

Костыгин является владельцем 100% компании «Розтех», которая управляет розничными сетями по продаже нижнего белья под вывесками «Дикая орхидея», «Бюстье» и «Дефиле», а также двумя фабриками по его производству (в начале 2017 года холдинг насчитывал 170 магазинов).

Кроме того, Костыгину, а также его партнеру Августу Мейеру принадлежит 51% второй по выручке в России сети «Улыбка радуги» (продает косметику, бытовую химию и товары для дома): сейчас в нее входит около 500 магазинов в 11 регионах России, а в ближайшие три года компания планирует расширить сеть до 1 тыс. торговых точек.

Расширение предполагается в том числе за счет покупки конкурентов, в частности компания планирует приобрести другую сеть дрогери — «Альпари», в которую входят 260 магазинов.

Совместно бизнесмены владеют 85% кондитерской компании «Любимый край» и ее «дочкой» — гипермаркетами «Оптоклуб «Ряды». Костыгин вместе с бывшим акционером «ЦентрОбуви» Дмитрием Вернимонтом инвестировал в проект «Стокмастер» (продажа магазинных стоков через аукционную систему).

Автор: Дмитрий Серков.
Теги: мошенничество , Сбербанк , «Юлмарт» , кредитное мошенничество
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