Сидящему в «Лефортово» экс-губернатору Белых дали свидание с невестой

Пресненский суд Москвы допросил Екатерину Рейферт — невесту экс-губернатора Кировской области Никиты Белых — по делу о получении им взятки. Судья разрешил бывшему главе региона, находящемуся в СИЗО «Лефортово», свидание с Рейферт

Никита Белых (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Судья Пресненского суда Москвы Татьяна Васюченко допросила Екатерину Рейферт, невесту бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, по делу о взятках, передает корреспондент РБК.

Белых вменяются два эпизода взятки на общую сумму €600 тыс., полученной от предпринимателей Альберта Ларицкого и Юрия Судгаймера.

Губернатор познакомился с Рейферт весной 2016 года, рассказала свидетельница. 24 июня (за несколько часов до задержания Белых) они встретились в лобби отеля Lotte Plaza, чтобы обсудить предстоящую поездку в Хорватию. Там же Белых должен был встретиться и с бизнесменом Юрием Судгаймером (от которого потом получил €150 тыс. наличными).

«Вечером того же дня Никита Юрьевич должен был лететь в Киров. Мы выпили кофе, обсудили все вопросы. В этот момент Никита Юрьевич сказал, что человек, с которым он должен встретиться [Судгаймер], опаздывает. Затем они созвонились, и тот человек внезапно изменил место их встречи — сказал, что она произойдет в ресторане отеля». О дальнейших событиях Рейферт, по ее словам, ничего не знала.

Она также заявила, что в свои взаимоотношения с Судгаймером и вторым предполагаемым взяткодателем Альбертом Ларицким Белых ее не посвящал. Ничего она не знала и о работе региональных лесохозяйственных предприятий и их инвестпроектах в Кировской области.

«Сейчас мы закончим заседание, и я дам вам разрешение на свидание», — подытожила судья Васюченко. Единственный вопрос к свидетельнице, который задал сам обвиняемый, — согласна ли она выйти за него замуж. Рейферт ответила утвердительно. Белых сейчас содержится в СИЗО «Лефортово».

По версии гособвинения, экс-губернатор за взятки оказывал покровительство предприятиям, которые контролировали сначала Ларицкий, а затем Судгаймер — Нововятскому лыжному комбинату, Нововятской лесной компании и Лесохозяйственной управляющей компании. Ларицкому Белых позволял получать хорошие участки леса и контракты с областью, а также добиваться включения его инвестпроектов в перечень приоритетных. Судгаймеру губернатор, помимо перечисленного, помог избежать проблем с налоговой задолженностью, утверждается в обвинительном заключении. Взятки Белых получил в три этапа с 2012 по 2016 год, следует из документа.

24 июня 2016 года Белых задержали в ресторане московского бизнес-центра Lotte Plaza с поличным, когда Судгаймер передал ему €150 тыс. 28 июля 2016 года президент России Владимир Путин своим указом освободил Белых от должности «в связи с утратой доверия».



О своем намерении жениться на Рейферт Белых впервые заявил в июле 2016 года — тогда же экс-губернатор подал соответствующее ходатайство руководству СИЗО, однако администрация учреждения, по его словам, потеряла документ; его копии, направленные по почте Рейферт, не дошли. Затем Рейферт был присвоен статус свидетеля по делу, и следствие запретило ей проход на территорию изолятора, в том числе и для заключения брака. На предварительных слушаниях судья Татьяна Васюченко заявила, что свадьба возможна после допроса Рейферт на процессе, сообщала защита Белых.