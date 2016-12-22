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Экс-глава МАСТ-банка получил 4,5 года за хищение более 5 млрд руб.
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Экс-глава МАСТ-банка получил 4,5 года за хищение более 5 млрд руб.
Общество, 12:21
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Экс-глава МАСТ-банка получил 4,5 года за хищение более 5 млрд руб.
Суд приговорил к 4,5 годам колонии бывшего топ-менеджера МАСТ-банка Александра Чеметова. Он признал вину в выводе 5,6 млрд руб. Банк был связан с Сергеем Магиным — лидером банды по обналичиванию, через которую прошло 122 млрд руб.
Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Преображенский суд Москвы приговорил к 4,5 годам колонии общего режима бывшего топ-менеджера МАСТ-банка Александра Чеметова, который признал вину в растрате 5,6 млрд руб. Такое решение приняла судья Вероника Сиратегян. Она рассмотрела дело в особом порядке — без исследования доказательств. На всю сумму хищений представитель ликвидированного банка Александр Полосин заявил к Чеметову гражданский иск.

Судебный процесс занял три дня. С декабря 2013 по апрель 2015 года Чеметов был исполняющим обязанности председателя правления МАСТ-банка, следует из обвинительного заключения, которое зачитал на предыдущем заседании представитель прокуратуры. В этот период у руководителя банка Юрия Пирогова «возник преступный умысел на растрату средств» банка, который он решил исполнить путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подставным фирмам.

Подчиненные Пирогова, в том числе Чеметов, искали и помогали привлекать в качестве подставных заемщиков фирмы, не ведущие реальной хозяйственной деятельности, и составлять для них фальшивую отчетность; за это они получали «материальное вознаграждение» — долю от выведенных денег. Всего в схему было вовлечено 19 «однодневок». Руководитель кредитного комитета банка Елена Журавлева и начальник кредитного управления банка Наталья Желобаева одобряли «однодневкам» кредиты, несмотря на сомнительные показатели деятельности. Чеметов подписывал соглашения о кредитах. В дальнейшем средства обналичивались, а фирмы банкротились. Схема позволила банкирам «противоправно и безвозвратно обеспечить переход средств вкладчиков банка в свою собственность и распорядиться ими по своему усмотрению», — зачитал гособвинитель.

Летом 2015 года у МАСТ-банка отозвали лицензию. Центробанк тогда сообщил, что учреждение предоставляло в отчетности недостоверные данные и неоднократно нарушало требования, предусмотренные законом об отмывании доходов, полученных преступным путем. Спустя два месяца во время процедуры банкротства МАСТ-банка Центробанк нашел в его деятельности признаки еще более серьезных нарушений закона и сообщил о них в правоохранительные органы. В январе 2016 года СКР возбудил дело о растрате в особо крупном размере. Долг МАСТ-банка перед вкладчиками на тот момент составлял около 14 млрд руб.

Чеметов был задержан и арестован в сентябре того же года, писал «Коммерсант». Вместе с ним под стражу попала Желобаева; в дальнейшем материалы в отношении Чеметова были выделены в отдельное производство, поскольку он пошел на сделку со следствием и дал подробные признательные и изобличающие показания. Еще одно уголовное дело против управленцев МАСТ-банка расследует МВД. По нему проходят задержанные в ​декабре Пирогов и Журавлева. Им вменяется мошенничество на 112 млн руб. и растрата 6 млрд руб.

МАСТ-банк был звеном преступного сообщества по обналичиванию, которым руководил осужденный в декабре прошлого года Сергей Магин, утверждал «Коммерсант». Магин и его подельники получили до 8,5 лет колонии за обналичивание более 122 млрд руб. Разгром группы Магина называли одной из самых успешных операций Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД под руководством Дениса Сугробова; в дальнейшем Сугробов и его подчиненные получили до 22 лет строгого режима за организацию преступного сообщества в главке и многократное превышение полномочий.

Автор: Маргарита Алехина.
Теги: МАСТ-банк , вывод средств , обналичивание
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