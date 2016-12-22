Владелец одной из сожженных «за «Матильду» машин выступил против фильма

Владелец сожженного у адвокатской коллегии Pen & Paper автомобиля Honda заявил РБК, что он против фильма «Матильда». В полиции могут возбудить второе уголовное дело о хулиганстве

Сожженный автомобиль Honda у офиса Pen & Paper (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Владелец сожженого автомобиля Honda у офиса коллегии адвокатов Pen & Paper, которая представляет интересы режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя, Валерий Кухтаров сказал РБК, что не имеет никакого отношения к деятельности этой коллегии. Он добавил, что сам является противником картины: «Я к этому не причастен, и я вообще вне политики, я предприниматель, и я против этого фильма», — сказал Кухтаров РБК.

Он отметил, что видел записи с камер видеонаблюдения, на которых неизвестные поджигали стоявший неподалеку автомобиль Mercedes. Огонь перекинулся на автомобиль Honda Кухтарова, которая в итоге сгорела до основания. «Такой фильм не надо было снимать: он внес раскол в общество», — добавил Валерий Кухтаров.

По итогам доследственной проверки по факту поджога двух автомобилей у офиса адвокатской коллегии Pen & Paper возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества), сообщила РБК официальный представитель ведомства Ирина Волк. Источник РБК из следственной группы по делу о поджоге уточнил, что сейчас решается вопрос о возбуждения второго уголовного дела по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Доследственная проверку по факту поджога автомобилей проводится в подразделениях ГУ МВД по Москве. РБК ожидает ответа на запрос об итогах этой проверки.

Как ранее сообщали в пресс-службе столичного управления полиции, в 5.20 утра на службу «02» от граждан поступила информация о возгорании автомобилей в районе в Староконюшенном переулке. Прибывшими на место происшествия полицейскими обнаружены автомобили Honda и Mercedes, пострадавшие от огня. Как рассказал РБК адвокат Учителя Константин Добрынин, поджигателей было трое.

«Сегодня в 5:30 утра трое молодых людей в масках пришли к зданию нашего Московского офиса [адвокатской коллегии Pen & Paper] и сожгли два припаркованных автомобиля. Это была случайная выборка, это мог быть автомобиль кого угодно, то есть любого жителя города Москвы», — сообщил Добрынин.

Он уточнил, что неизвестные в масках разбросали листовки, на которых было написано «Гореть за Матильду». «В связи с этим у нас будет огромное количество вопросов к депутату Поклонской, неприятных вопросов, юридических вопросов. Мы хотим понимать, какое она имеет отношение к своим сторонникам и имеет ли она какое-либо отношение к подобным сторонникам, поддерживает ли она их. Это касается вопросов морали. Что касается скучных правовых вопросов, то мы обязательно зададим их ей в ближайшее время. Мы бы не хотели заранее раскрывать нашим оппонентам наш юридический план, они будут о нем узнавать по мере его реализации», — пояснил Добрынин. Он добавил, что намерен обратиться в правоохранительные органы, «в полицию в первую очередь».