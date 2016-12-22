Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Твое право
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,75 57,33 EUR Нал. 69,38 68,78 USD Бирж. 57,37 +0,47 EUR Бирж. 69,03 +0,61 USD ЦБ. 57,00 -0,14 EUR ЦБ. 68,69 +0,45 EUR/USD 1,20 -0,00 ММВБ 2032,75 +1,12% РТС 1119,61 +0,80% Brent 54,08 +0,61% DJIA 21797,79 +0,06% Nasdaq 6360,19 -0,59% FTSE 7377,60 -0,26%
Правительство предложило порядок признания зарубежных свадеб и смертей
Лента новостей
Врио губернатора Севастополя набрал более 71% голосов на выборах 09:05, Политика Трамп объявил режим стихийного бедствия во Флориде из-за урагана «Ирма» 08:42, Общество Сечин предсказал возвращение цен на нефть к уровню 2016 года 08:32, Финансы Куйвашев победил на выборах губернатора Свердловской области 08:09, Политика Ураган «Ирма» затопил центр Майами 07:37, Общество СМИ узнали о вызове посла Украины в МИД Польши из-за прорыва Саакашвили 07:11, Политика Спекулянты в США вновь поверили в рубль 07:00, Финансы Cемь человек погибли при стрельбе в Техасе 06:44, Общество Минобороны направит в Сирию 175 саперов для разминирования Дейр-эз-Зора 06:40, Политика Власти КНДР заявили о готовности причинить США «боль и страдания» 06:02, Политика Полиция Лондона рассказала о новом методе борьбы с террористами 05:29, Общество В Польше назвали законными репарации от Германии и оценили ущерб 05:17, Политика Клинтон отказалась от участия в новых выборах президента США 04:59, Политика Захарова прокомментировала заявление Меркель о судьбе Крыма 04:38, Политика Мосгоризбирком сообщил о лидировании кандидатов «Единой России» в Москве 04:15, Политика На Украине завели уголовное дело после прорыва Саакашвили через границу 04:07, Политика Ураган «Ирма» вызвал наводнение во Флориде. Фоторепортаж 03:52, Фотогалерея  Роспотребнадзор сообщил о крупнейшей за 20 лет вспышке гепатита А в США 03:49, Общество Ураган «Ирма» оставил без света более 3 млн человек во Флориде 03:46, Общество Кандидаты в мундепы заявили о ночных нарушениях при подсчете голосов 03:35, Политика Рафаэль Надаль в третий раз стал победителем US Open 02:55, Общество «Коммерсантъ» узнал формат возобновления поставок турецких помидоров 02:54, Политика Илья Яшин заявил о своей победе на выборах в Москве 02:30, Политика Генпрокурор Украины прокомментировал прорыв Саакашвили через границу 02:06, Политика В штабе Гудкова сообщили о 179 побеждающих кандидатах в мундепы 01:50, Политика Выборы в Москве прошли при низкой явке и масштабном надомном голосовании 01:18, Политика В Киеве заявили об 11 пострадавших полицейских при прорыве Саакашвили 01:07, Политика Как Михаил Саакашвили прорвал границу Украины. Фоторепортаж 00:42, Фотогалерея 
Правительство предложило порядок признания зарубежных свадеб и смертей
Общество, 09:07
0
Правительство предложило порядок признания зарубежных свадеб и смертей
Проект правил регистрации актов гражданского состояния россиян, проживающих за рубежом, опубликован для общественного обсуждения. Ранее закон обязал таких граждан сообщать о всех событиях, подлежащих регистрации

Минфин разработал порядок учета браков, разводов, рождения детей, усыновлений, смены фамилий и других событий, которые произошли с гражданами России за рубежом. Проект постановления правительства с приложением соответствующих правил опубликован для обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов (regulation.gov.ru).

Ранее в 2016 году Госдума приняла закон, также разработанный в Минфине, который обязывает граждан России сообщать властям о любых зарегистрированных за рубежом актах гражданского состояния — браках, разводах, рождении детей, усыновлении, смене имени и других событиях.

В предложенном правительством проекте предусмотрено, что российские загсы или консульские учреждения за рубежом в течение двух дней должны будут вносить в Единый государственный реестр данные из тех документов, которые предоставят граждане. При этом эти учреждения будут обязаны принимать у россиян «документы, выданные компетентными органами иностранных государств». Граждане России должны в месячный срок после наступления события, подлежащего регистрации, сообщить о нем властям.

Перед внесением в реестр, сотрудники загсов и диппредтавительств должны будут проверить наличие в документах «обязательных реквизитов, а также подчисток, приписок и зачеркнутых слов. Заявителю откажут в приеме документов с неразборчивыми сведениями или составленными не на себя или не на своего ребенка.

Как рассказала газете «Коммерсантъ» адвокат Зульфия Артыкова, проживающие за рубежом россияне «совершая браки, рожая детей, оставляя наследство сталкиваются с проблемой признания актов гражданского состояния». Несмотря на наличие межправительственных соглашений со многими странами, на практике «все очень печально», считает Артыкова. По ее словам, свидетельства о рождении детей «не признаются годами».

Созданием Единого государственного реестра ЗАГС занимается Федеральная налоговая служба (ФНС). Поручение о разработке нормативной базы для его создания давал в 2016 году президент Владимир Путин. Планируется, что 31 декабря 2019 года в электронную форму будут переведены акты гражданского состояния с 1926 года.

В мае 2017 года министерство юстиции заявило, что совместно с Минфином и ФНС с начала 2017 года занимается созданием электронного реестра всего населения страны. По словам директора департамента правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Минюста Александры Дроновой, создание реестра — «беспрецедентно» для России, однако в некоторых зарубежных странах подобный учет «давно и эффективно существует». Дронова тогда пояснила, что в России никогда не было «единого ресурса», где были бы указаны сведения о населении страны.
 

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Правительство , ЗАГС , обсуждение
Главное
В Кремле посчитали выборы поводом для смены сразу нескольких губернаторов Политика
Главное
Евгений Куйвашев выиграл выборы. Итоговый результат Екатеринбург
Спекулянты в США вновь поверили в рубль Финансы
Выборы в Москве прошли при низкой явке и масштабном надомном голосовании Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку