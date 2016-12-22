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Исполнитель роли Николая II отказался приехать на премьеру «Матильды»
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Исполнитель роли Николая II отказался приехать на премьеру «Матильды»
Конфликт вокруг «Матильды», 16:15
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Исполнитель роли Николая II отказался приехать на премьеру «Матильды»
Ларс Айдингер, сыгравший цесаревича Николая, опасается за свою жизнь и не приедет на премьеру фильма «Матильда» в Россию. Критику в адрес картины он считает «нерациональной и неоправданной»
Ларс Айдингер (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Немецкий актер Ларс Айдингер, сыгравший цесаревича Николая в фильме Алексея Учителя «Матильда», заявил, что не поедет в Россию на премьеру картины. Об этом он заявил в интервью агентству DPA. Текст интервью приводится на сайте немецкого журнала Focus.

На вопрос, планирует ли он поехать в Москву на премьеру «Матильды», актер сказал: «Нет. Я боюсь, что мне причинят вред или нападут на меня». Айдингер подчеркнул, что в России уже были попытки нападений на режиссера картины Алексея Учителя. Он привел в пример случай, когда неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в студию режиссера в Санкт-Петербурге. «Я встревожен этими инцидентами и боюсь подвергать себя риску», — сказал Айдингер.

Актер также признался, что был удивлен критикой, которая звучит в отношении фильма. «Мы на такое не рассчитывали», — подчеркнул он. «Прежде всего мы хотели сделать фильм о Николае II, отдать должное его личности, а не компрометировать его. Мы никого не хотели провоцировать и обижать», — добавил актер.

Отвечая на вопрос, поступали ли угрозы в его адрес лично, актер ответил отрицательно.

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Критику в адрес фильма Айдингер назвал «нерациональной и неоправданной». «Это пугает меня больше всего. Эти люди еще не видели фильма, — заметил актер. — В этом фильме нет никаких провокационных сцен. Есть любовная сцена, но там ничего особо не видно. Очень уважительное отношение к теме...»

Айдингер добавил, что очень гордится этой работой, назвал ленту «настоящим произведением искусства» и заявил, что хотел бы снова поработать с Учителем. Он также предположил, что после просмотра мнения многих, кто сегодня критикует фильм, изменится.

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Премьера фильма «Матильда» в России запланирована на 26 октября. Картина еще до выхода в прокат подверглась критике. В частности, против фильма, в котором рассказывается о романе будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, последовательно в течение нескольких месяцев выступала депутат Госдумы Наталья Поклонская. По ее мнению, лента оскорбляет чувства верующих. 

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Кампания против «Матильды» сопровождалась и инцидентами. Так, в конце августа неизвестные в Санкт-Петербурге забросали «коктейлями Молотова» студию Учителя в Петербурге. В начале сентября в Екатеринбурге в фойе кинотеатра въехал микроавтобус, нагруженный бочками с бензином и газовыми баллонами, после чего в здании начался пожар. Спустя еще несколько дней у офиса адвоката Учителя Константина Добрынина были подожжены две машины. На месте поджога были разбросаны листовки «Гореть за Матильду». Позже подозреваемые в поджоге машин были задержаны.

После этих происшествий крупнейшая объединенная сеть кинотеатров «Формула Кино» и «Синема Парк» отказалась от показа фильма «Матильда», в том числе из-за «участившихся угроз в адрес кинотеатров».​

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: кино , Алексей Учитель , Матильда
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