Власти запустят сеть из 100 анонимных телеграм-каналов в регионах

В российских регионах запустят сеть из около 100 анонимных политических телеграм-каналов для формирования повестки перед выборами президента. Власти проявляют все больший интерес к Telegram и контенту, который в нем распространяют

Фото: Владимир Афанасьев / ТАСС

Телеграмм-сеть

РБК ознакомился с концепцией проекта по продвижению телеграм-каналов в регионах, разработанной для администрации президента. Проект готовила компания-подрядчик, подлинность концепции подтвердил РБК источник, близкий к разработке проекта, а также собеседник, близкий к внутриполитическому блоку Кремля. Компанию-подрядчика, которая разрабатывала концепцию, собеседники РБК не назвали.

В рамках предложенной концепции около 100 анонимных каналов политической направленности должны быть до конца октября запущены в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Пятигорске, Краснодаре, Самаре, Мурманске, Орле, Омске, Махачкале, Тюмени, Вологде и Новосибирске, рассказал собеседник, близкий к администрации президента. В каждом из этих городов планируется запустить 4-5 телеграм-каналов. Список еще из 10 городов пока не определен, уточнил один из собеседников РБК.

В профиле новых каналов, а также в их названиях, будет указана принадлежность к региону, отметил он. «В крупных городах, таких как Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Краснодар и Екатеринбург, заниматься их наполнением будут от 3 до 5 человек. Целевая аудитория — жители российских городов в возрасте от 20 до 50 лет. Это основные пользователи мессенджера», — добавил источник во внутриполитическом блоке Кремля. «Финансирование ляжет на регионы, а идеологическую составляющую будут курировать в администрации президента», — сообщил источник.

«Ежемесячные расходы на средний телеграм-канал составляют от 20 до 50 тыс. руб. Хороший канал стоит от 100 до 200 тыс. рублей. Речь идет о средствах, которые идут на выплату авторских гонораров», — рассказал РБК источник, осведомленный о содержании представленной концепции. По словам собеседника РБК, власти сэкономят на расходах, которые требуются на администрирование и наполнение контентом телеграмм-сети. «Создавать и вести телеграм-каналы будут журналисты, работающие в региональных СМИ, а также сотрудники пресс-служб. Наполнение телеграм-каналов войдет в их должностные обязанности», — уточнил собеседник РБК. Выделять дополнительную статью расходов в региональных бюджетах на работу телеграмм-каналов не потребуется — она будет оплачиваться из средств местных СМИ и администраций, говорит источник.

Источники РБК говорят, что новая региональная телеграмм-сеть не будет существовать долго. Предполагается, что регионах телеграмм-каналы начнут закрываться весной-летом 2018 года, уточнил источник, близкий к внутриполитическому блоку Кремля.

Павел Дуров, создатель приложения, не ответил на запрос РБК по поводу концепции проекта создания региональной сети анонимных телеграм-каналов.

Инструмент влияния

Информационнный шум вокруг осенней ротации губернаторов показал, что Telegram стал инструментом политического влияния, рассказал РБК политолог Станислав Аранович. «Утром читаешь намеки Кремля в телеграм-канале, вечером видишь новость в топе «Яндекса», — говорит политолог, по мнению которого «власти не хватает каналов неформального обмена информацией и ее интерпретации».

«Рамки традиционных СМИ узкие», — говорит РБК политолог Михаил Виноградов. По его словам, телеграм-каналы — полезный инструмент для описания контекста, «дальше все будет зависеть от целеполагания и мастерства исполнителей». Один из авторов популярного анонимного канала «Караульный» рассказал РБК, что канал пытались купить представители бизнеса за несколько миллионов рублей. «Канал не продавался», — отметил автор «Караульного», не уточнив, какие компании делали предложения.

Мессенджер становится все популярнее среди активной части россиян, на это повлияли и угрозы Роскомнадзора закрыть Telegram в июне этого года, констатирует член экспертного совета по цифровой экономике Госдумы Никита Куликов. Требование главы Роскомнадзора Александра Жарова к Дурову о необходимости зарегистрировать месседжер в реестре организаторов распространения информации спровоцировало рост числа подписчиков каналов, говорит Аранович. «Популярностью телеграм-каналов воспользовались в закрытой тусовке телеграмеров. Сформировалось медийное пространство, где обозначились свои лидеры», — говорит Аранович. Возможность вести канал анонимно позволяет свободно обращаться с информацией, не рискуя нести ответственность за сказанное, добавил он.

«Сталин Гулаг» и «Кремлевский мамковед»

Большинство опрошенных РБК региональных чиновников признались, что подписаны на основные федеральные телеграм-каналы: «Сталин Гулаг» (13 тыс. подписчиков), «Незыгарь» (75 тыс подписчиков), «Кремлевский мамковед» (17 тыс подписчиков), «Караульный» (27 тыс подписчиков) и «Газ батюшка» (2 тыс подписчиков).

Чиновник из администрации Самарской области сказал РБК, что подписан на региональный канал «Мордодед» (4 тыс подписчиков). В Министерстве по делам Северного Кавказа читают региональный канал «Говорит Кавказ» (500 подписчиков), сказал РБК сотрудник ведомства. Этот же канал мониторят в департаменте социального развития правительства Ингушетии, а также в правительстве республики Дагестан, рассказали чиновники из республиканских правительств. «Этот канал доказал свою осведомленность, — говорит чиновник из правительства республики Дагестан, — информация о назначении на наш регион Владимира Васильева появилась здесь раньше чем у всех».

Сеть региональных каналов пока не развита, говорит Куликов из экспертного совета Госдумы по цифровой экономике. Есть несколько политических каналов, представляющих тот или иной регион. Телеграм-канал «16 негритят» (6 тыс подписчиков) специализируется на новостях по всем регионам. «Мордодед» следит за повесткой в Самарской области. «Говорит Кавказ» пишет про весь Северо-Кавказский федеральный округ. Канал «Life18» заявляет о себе, как о первом политическом канале Удмуртии. «Тусовочка» — политический канал Новосибирска. Есть еще телеграм-канал «Новости районов Санкт-Петербурга» (1 тыс подписчиков), «Нижегородский олень» (2,5 тыс подписчиков), «Приморский политолог» (1 тыс подписчиков), «Устинов троллит» (Екатеринбург, 18 тыс подписчиков), «Папаха Медиа» (Северный Кавказ- 500 подписчиков). Телеграм-каналы силовых ведомств не получили распространения в регионах. Здесь читают федеральные «Мышь в овощном», «Оперслил», «Go338» и «Rem223».

В редакции телеграм-канала «Говорит Кавказ» рассказали РБК, что распространяли информацию о своем канале через рекомендации. «Изначально мы «приглашали» преимущественно журналистов, сотрудников пресс-служб и региональных чиновников, причастных к информационной политике, — сообщил один из администраторов канала, — потом с удивлением для себя обнаружили, что нас читают федеральные чиновники, имеющие отношение к Северному Кавказу. Также нас читают и силовики».

Из-за того, что телеграмм-сеть в регионах не развита, целесообразней создать новую, чем тратить большие средства на существующую, отметил РБК источник, осведомленный о планах запуска региональной телегракм-сети.​

«Фальшь и хомячки»

Жители регионов будут доверять телеграм-каналам, которые войдут в создаваемую под эгидой Кремля сеть, считает интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев: «В отдаленных регионах проще давать информацию, которая будет восприниматься как правдивая. Чем ближе пользователь находится к центру, тем большим количеством информационного потока он обладает, и тем чаще ставит под сомнение достоверность информации».

У депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, который активно пользуется Telegram, другое мнение: «Если региональные каналы будут создаваться властью, то работать это не будет, потому что там будет одна фальшь и хомячки».