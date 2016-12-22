Остановка двух АЭС из-за урагана «Ирма» обесточит 9 млн человек в США

Ураган «Ирма» может оставить без электричества 9 млн человек во Флориде. Во избежание риска менеджмент решил приостановить работу двух атомных электростанций в штате

Майами, США (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Одним из последствий урагана «Ирма», вероятно, станет отключение от электроэнергии более 4 миллионов потребителей в штате Флорида, США, заявил руководитель энергетической компании Florida Power & Light (FPL) Эрик Силоджи, сообщает Reuters. По его оценке, это затронет около 9 миллионов человек.

Силоджи подтвердил намерение приостановить работу двух атомных электростанций, расположенных во Флориде. «Этот ураган беспрецедентен по силе. Мы готовимся к худшему и нам, скорее всего, придется восстанавливать часть инфраструктуры», — заявил Силоджи.

Он также подтвердил намерение приостановить работу двух АЭС в штате. «Эти предприятия являются одними из самых прочных и надежно спроектированных в мире. Однако мы не собираемся рисковать», — сказал глава FPL.

​По его словам, ураган «Ирма» представляет для Флориды гораздо более серьезную опасность, чем ураган «Харви», который прошел над Техасом. «Харви» принес большое количество осадков, однако «Ирма» представляет большую угрозу из-за более высокой скорости ветра.

Ранее губернатор Флориды Рикк Скотт призвал жителей немедленно эвакуироваться в случае получения подобного сообщения от властей. Губернатор предупредил 6,3 млн жителей штата, находящихся в зоне эвакуации, о необходимости покинуть свои дома «в ту же минуту», когда появится соответствующее сообщение. «Шторм уже здесь. Если вам прикажут эвакуироваться, вы должны уезжать немедленно. Не вечером, не через час — вы должны будете уехать немедленно», — сказал тогда Скотт.

По мнению губернатора, ураган «Ирма» может стать «самым катастрофическим» из тех, что обрушивались до этого на Флориду. По его словам, на штат могут обрушиться волны высотой до 12 футов (около 3 м).

Мощность урагана достигла максимальной пятой категории накануне, 8 сентября. В результате стихии на острове Сен-Мартен и Сен-Бартелеми погибли десять человек, было разрушено 95% инфраструктуры. 9 сентября NASA сообщило, что ураган ослабел до третьей категории. «Скорость ветра урагана «Ирма» снизилась до 125 миль в час (200,1 км/ч. — РБК) Ожидается усиление», — говорилось в сообщении агентства.

Однако Национальный центр ураганов США предупредил, что при приближении к Флориде «Ирма» может вновь усилиться.