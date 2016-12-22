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Остановка двух АЭС из-за урагана «Ирма» обесточит 9 млн человек в США
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Остановка двух АЭС из-за урагана «Ирма» обесточит 9 млн человек в США
Общество, 02:41
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Остановка двух АЭС из-за урагана «Ирма» обесточит 9 млн человек в США
Ураган «Ирма» может оставить без электричества 9 млн человек во Флориде. Во избежание риска менеджмент решил приостановить работу двух атомных электростанций в штате
Майами, США (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Одним из последствий урагана «Ирма», вероятно, станет отключение от электроэнергии более 4 миллионов потребителей в штате Флорида, США, заявил руководитель энергетической компании Florida Power & Light (FPL) Эрик Силоджи, сообщает Reuters. По его оценке, это затронет около 9 миллионов человек.

Силоджи подтвердил намерение приостановить работу двух атомных электростанций, расположенных во Флориде. «Этот ураган беспрецедентен по силе. Мы готовимся к худшему и нам, скорее всего, придется восстанавливать часть инфраструктуры», — заявил Силоджи.

Он также подтвердил намерение приостановить работу двух АЭС в штате. «Эти предприятия являются одними из самых прочных и надежно спроектированных в мире. Однако мы не собираемся рисковать», — сказал глава FPL.

​По его словам, ураган «Ирма» представляет для Флориды гораздо более серьезную опасность, чем ураган «Харви», который прошел над Техасом. «Харви» принес большое количество осадков, однако «Ирма» представляет большую угрозу из-за более высокой скорости ветра.

Ранее губернатор Флориды Рикк Скотт призвал жителей немедленно эвакуироваться в случае получения подобного сообщения от властей. Губернатор предупредил 6,3 млн жителей штата, находящихся в зоне эвакуации, о необходимости покинуть свои дома «в ту же минуту», когда появится соответствующее сообщение. «Шторм уже здесь. Если вам прикажут эвакуироваться, вы должны уезжать немедленно. Не вечером, не через час — вы должны будете уехать немедленно», — сказал тогда Скотт.

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По мнению губернатора, ураган «Ирма» может стать «самым катастрофическим» из тех, что обрушивались до этого на Флориду. По его словам, на штат могут обрушиться волны высотой до 12 футов (около 3 м).

Мощность урагана достигла максимальной пятой категории накануне, 8 сентября. В результате стихии на острове Сен-Мартен и Сен-Бартелеми погибли десять человек, было разрушено 95% инфраструктуры. 9 сентября NASA сообщило, что ураган ослабел до третьей категории. «Скорость ветра урагана «Ирма» снизилась до 125 миль в час (200,1 км/ч. — РБК) Ожидается усиление», — говорилось в сообщении агентства.

Однако Национальный центр ураганов США предупредил, что при приближении к Флориде «Ирма» может вновь усилиться.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: АЭС , ураган , Флорида
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