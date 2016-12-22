МВД начало проверку информации о хакерских атаках на банки

МВД России начало проверку по поводу данных о сбое в работе платежных систем в России из-за хакерских атак

Фото: Reporters / Zuma / TASS

Как сообщает пресс-служба МВД России, начата проверка по обращению в ведомство Роскомнадзора в связи с распространённой в сети Интернет ложной информации о якобы сбоях в работе платёжных систем ряда крупных российских банках в результате DNS-атаки.

В сообщении МВД указывается, что уже установлены лица, причастные к распространению заведомо ложной информации.

Вечером 9 июня Сбербанк сообщил о сбое в работе платежных терминалов. Как сообщил банк, в результате технического сбоя в течение 40 минут у части клиентов наблюдались затруднения при проведении операций по интернет-эквайрингу, переводам и снятию наличных в POS-терминалах и устройствах самообслуживания по картам MasterСard и «Мир».

Сбой в работе банковских систем произошел в 16:40 по мск и повлиял на обслуживание клиентов Сбербанка в устройствах сторонних банков и клиентов сторонних банков в устройствах Сбербанка. На то, что операции по картам Сбербанка отклоняются, обратили внимание «Ведомости».

О проблемах с проведением оплаты рассказали РБК также в кол-центрах Раффайзенбанка и ЮниКредит Банка. В Райффайзенбанке уточнили, что не проходит оплата по картам MasterСard, в ЮниКредит Банке уточнили, что проблемы возникают у тех клиентов, которые хотят расплатиться с помощью POS-терминалов.



Автоответчик в кол-центре Промсвязьбанка сообщал, что «в связи с проведением технических работ в течение двух часов возможно затруднение в обслуживании карт».



