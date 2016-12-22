Бастрыкин призвал молодежь к «легальным способам» выражения своего мнения

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин во время встречи со студентами МГУ посоветовал им использовать «легальные способы выражения» собственного мнения, отказавшись от участия в несогласованных акциях протеста

Александр Бастрыкин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Глава Следственного комитета (СКР) России Александр Бастрыкин в понедельник, 9 сентября, встретился со студентами юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, которым посоветовал отказаться от участия в несогласованных акциях протеста и митингах и вместо этого использовать «легальные способы выражения» собственного мнения и отстаивания своей гражданской позиции. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Руководитель следственных органов прочитал студентам лекцию об истории зарождения и развития следственных органов в России и деятельности ведомства по противодействию преступности в настоящие дни.

«В ходе выступления Александр Бастрыкин затронул и вопрос влияния различного рода движений на молодых людей, призвав студентов использовать легальные способы выражения своего мнения и отстаивания гражданской позиции вместо участия в различного рода несанкционированных массовых акциях», — следует из сообщения.

Бастрыкин также привел статистические данные о раскрываемости преступлений в России. По его словам, этот показатель находится на высоком уровне.

«В некоторых регионах мы добились 100-процентной раскрываемости таких преступлений, в целом же по стране эта цифра составляет 90%» — сказал Бастрыкин.

7 октября, в день рождения президента Владимира Путина, по всей стране прошли акции протеста сторонников Алексея Навального. Во многих городах, например, в Москве и Санкт-Петербруге, массовые мероприятия не были согласованы с местными властями. ​В Санкт-Петербурге на несанкционированную акцию на Марсовом поле вышли около 1 тыс. человек, оценили в полиции. В Москве, по официальным данным правоохранителей, на Тверскую пришли около 700 человек. Штаб Навального оценил число участников мероприятия в Москве в 3 тыс. человек. В столице участники протеста направились на Манежную площадь, некоторые активисты пришли туда и на следующий день, однако их задержали.