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Бастрыкин призвал молодежь к «легальным способам» выражения своего мнения
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Бастрыкин призвал молодежь к «легальным способам» выражения своего мнения
Общество, 09 окт, 23:30
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Бастрыкин призвал молодежь к «легальным способам» выражения своего мнения
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин во время встречи со студентами МГУ посоветовал им использовать «легальные способы выражения» собственного мнения, отказавшись от участия в несогласованных акциях протеста
Александр Бастрыкин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Глава Следственного комитета (СКР) России Александр Бастрыкин в понедельник, 9 сентября, встретился со студентами юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, которым посоветовал отказаться от участия в несогласованных акциях протеста и митингах и вместо этого использовать «легальные способы выражения» собственного мнения и отстаивания своей гражданской позиции. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Руководитель следственных органов прочитал студентам лекцию об истории зарождения и развития следственных органов в России и деятельности ведомства по противодействию преступности в настоящие дни.

«В ходе выступления Александр Бастрыкин затронул и вопрос влияния различного рода движений на молодых людей, призвав студентов использовать легальные способы выражения своего мнения и отстаивания гражданской позиции вместо участия в различного рода несанкционированных массовых акциях», — следует из сообщения.

Бастрыкин также привел статистические данные о раскрываемости преступлений в России. По его словам, этот показатель находится на высоком уровне.

«В некоторых регионах мы добились 100-процентной раскрываемости таких преступлений, в целом же по стране эта цифра составляет 90%» — сказал Бастрыкин.

Акция протеста сторонников Навального в Москве. Фоторепортаж Еще 10 фото
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7 октября, в день рождения президента Владимира Путина, по всей стране прошли акции протеста сторонников Алексея Навального. Во многих городах, например, в Москве и Санкт-Петербруге, массовые мероприятия не были согласованы с местными властями. ​В Санкт-Петербурге на несанкционированную акцию на Марсовом поле вышли около 1 тыс. человек, оценили в полиции. В Москве, по официальным данным правоохранителей, на Тверскую пришли около 700 человек. Штаб Навального оценил число участников мероприятия в Москве в 3 тыс. человек. В столице участники протеста направились на Манежную площадь, некоторые активисты пришли туда и на следующий день, однако их задержали.

Автор: Анна Трунина.
Теги: протесты , студенты , Александр Бастрыкин , Следственный комитет России
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