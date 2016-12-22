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Акунин объявил о завершении последнего романа о Фандорине
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Акунин объявил о завершении последнего романа о Фандорине
Общество, 02:49
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Акунин объявил о завершении последнего романа о Фандорине
Последняя книга серии «Приключения Эраста Фандорина» появится в продаже 8 февраля 2018 года, в 20-ю годовщину выхода в свет первой книги серии «Азазель», рассказал Борис Акунин. Основная работа над книгой уже завершена

Писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) заявил, что закончил написание последней книги из серии «Приключения Эраста Фандорина». Об этом он написал в на своей странице в Facebook.

«Извещаю всех заинтересованных лиц, что сего 8 числа десятого месяца 29 года эпохи Хэйсэй закончил последнюю книгу серии «Приключения Эраста Фандорина», — говрится в сообщении.

Писатель уточнил, что техническая работа над книгой еще будет продолжаться, но это, по сего словам, «уже техника».

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Борис Акунин , роман , завершение
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