СМИ узнали о «массовом» переходе летчиков из России в азиатские компании

Российские летчики начали «массово» трудоустраиваться в азиатских компаниях, где им предлагают более высокую зарплату и лучшие условия работы. По данным «Коммерсанта», за последние 2,5 года из России уехали более 300 пилотов

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

С середины 2014 года российские авиакомпании S7, «Уральские авиалинии», «Волга-Днепр» и «ВИМ-Авиа» начали регистрировать массовую утечку летных кадров в Азию. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По информации издания, за последние 2,5 года на работу в азиатские компании перешли более 300 «наиболее подготовленных пилотов с отличными знаниями английского» — командиров воздушных судов, инструкторов (около ста из них — в Китай). Еще 400 человек в настоящее время, указывает издание, находятся в процессе трудоустройства.

Один из собеседников издания отметил, что уход из «ВИМ-Авиа» ушли сразу 12 командиров воздушных судов, что могло стать одной из причин масштабных сбоев с авиаперевозками компании, от которой пострадали более 10 тыс. пассажиров. В самом перевозчике «Коммерсанту» рассказали, что их пилоты уехали работать в Китай, Индию и во Вьетнам.

В качестве основной причины оттока кадров в «ВИМ-Авиа» назвали экономику: в азиатских странах, по мнению собеседников, в настоящее время созданы все условия, который бы благоприятствовали привлечению иностранных летных специалистов, там нет ограничений и квот, а также более привлекательные условия работы для российских пилотов.

Источник издания в одном из зарубежных рекрутинговых агентств, которое занимается поиском пилотов для китайских компаний, заявил, что приток летчиков из России совпал с падением пассажиропотока и прекращением полетов «Трансаэро» осенью 2015 года.

Он также подчеркнул, что российских пилотов привлекает финансовая сторона вопроса: по его словам, средняя зарплата пилота в Китае в четыре раза выше той, которую специалистам предлагают в России. График работы, при этом, в китайских компаниях составляет 80 часов налета в месяц, когда в России - 90. Также Пекин предлагает своим пилотам не менее 96 дней отпуска (в России — 70 дней).

Тенденцию оттока кадров из «Аэрофлота» подтвердил в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) гендиректор перевозчика Виталий Савельев. Он отметил, что в компании есть дефицит российских командиров и заявил, что «пилоты гурьбой уходят в Азию и Китай, где заработные платы в 1,5-2 раза выше».

Также переход большого количества российских специалистов на работу в азиатские компании подтвердили изданию и в Минтрансе. В ведомстве при этом заверили, что эта «проблема гораздо меньшего масштаба».

В начале мая «Коммерсантъ» сообщила, что российские пилоты обратились в Международную организацию гражданской авиации с просьбой провести проверки в Росавиации. Их претензия сводилась к тому, что регулятор якобы может в ближайшее время аннулировать около 1000 летных свидетельств.

В Росавиации в ответ на это заявили, что в предыдущем году летных свидетельств лишали тех пилотов, которые предоставляли в организацию ложные данные: завышали время налета или приносили фальшивые медицинские справки.

ICAO в ответ на обращение заверила, что в функции организации не входят национальные и корпоративные вопросы труда в секторе воздушного транспорта.