Омбудсмен выступила за создание совета по оценке детских книг

По словам детского омбудсмена, деятельность этого органа будет носить рекомендательный характер: она поможет родителям выбрать подходящую книгу для ребенка, а не только рекомендовать ему хорошие книги, прочитанные в детстве

Фото: Елена Пальм / Интерпресс / ТАСС

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова выступила за создание экспертного совета по оценке детских книг. Об этом она, как передает «РИА Новости», заявила в ходе выступления ​на круглом столе в рамках Московской международной книжной выставки-ярмарки.

«Для малышей книг много, на любой вкус... Не хватает лишь одного», — заметила омбудсмен. Родителям, по ее мнению, «чтобы облегчить этот выбор, <...> хотелось бы некоего грифа, некой организации, некой экспертной структуры, которая бы помогла <...> выбрать эту книгу и сказать, что вот здесь эксперты, люди грамотные, проанализировали и сказали: да, это доступно и соответствует этому возрасту». Высокая оценка экспертного совета, по данным Кузнецовой, должна говорить родителям о том, что в книгах «не будет абсурда» и «каких-то странных выражений». Экспертиза, как отметила детский омбудсмен, будет носить рекомендательный формат.

«Может быть, это будет организация, объединение издательств детских. Может быть, будет иного формата структура, с участием экспертов, безусловно, авторитетных», — пояснила Кузнецова.

Также уполномоченный по правам ребенка заметила, что в случае с подростками библиотекам приходится испытывать «жесткую конкуренцию с гаджетами». Ее старшей дочери, добавила Кузнецова, 12 лет, и она советует девочке читать книги, которая читала сама, например Рэя Брэдбери. Однако хотелось бы «найти больше вариантов», уточнила омбудсмен.

«Я вижу в книгах большой потенциал», — сообщила Кузнецова, подчеркнув, что именно в них можно «найти вот тот альтернативный контент», который способен «конкурировать с тем деструктивным контентом и темами, которые в той или иной степени сегодня поднимаются в сетях и в СМИ».

31 мая в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным детский омбудсмен также заявила, что для обеспечения «информационной безопасности детей» она считает необходимым не только принимать «запретительные меры», но и позаботиться об увлечении детей и подростков «альтернативным контентом». Российскому лидеру она представила «дорожную карту» по достижению этой задачи.

«Это создание тех программ, которые помогут ребенку найти себя, увлекут его, но именно в мир позитивных и созидательных ценностей», — отмечала Кузнецова, подчеркивая, что считает важным принятие закона о введении уголовной ответственности для создателей «групп смерти» для подростков.