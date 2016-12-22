В средней школе в Огайо неизвестный открыл стрельбу

В средней школе в городе Колумбусе штата Огайо в США произошла стрельба. Власти города сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал. Позже стрелка задержали

Фото: Columbus Ohio Police‏

В средней школе Скиото города Колумбуса (штат Огайо) в США произошла стрельба. Об этом сообщила полиция штата и власти города на своих страницах в Twitter.

«Поступило сообщение о действиях стрелка в средней школе Скиото. Пожалуйста, избегайте этого района», — говорится в первом сообщении полиции.

Спустя полчаса после первого сообщения о стрелке полиция сообщила, что стрелок был задержан. «Спецназ произвел арест, оружие изъято, никто не пострадал. Отличная работа наших офицеров!» — говорится в этом сообщении.

Власти города также сообщили, что происшествие завершилось благополучно, и рекомендовали родителям не приезжать в школу.

​«Студенты и сотрудники в безопасности после происшествия в средней школе Скиото», — говорится в сообщении на официальной странице города Колумбуса.

В апреле 2017 года стрельба произошла в средней школе округа Сан-Бернардино в Калифорнии. Тогда в результате инцидента двое взрослых погибли на месте происшествия, еще четыре человека, в том числе двое школьников, получили ранения. Позже от полученных ран один из учеников школы скончался в больнице.

Стрелок, которым оказался муж одной из преподавательниц школы, покончил жизнь самоубийством.