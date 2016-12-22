Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,47 56,90 EUR Нал. 69,24 68,53 USD Бирж. 57,21 +0,31 EUR Бирж. 68,87 +0,45 USD ЦБ. 57,00 -0,14 EUR ЦБ. 68,69 +0,45 EUR/USD 1,20 +0,00 ММВБ 2027,78 +0,88% РТС 1116,83 +0,55% Brent 54,58 +0,15% DJIA 21810,48 +0,12% Nasdaq 6377,50 -0,32% FTSE 7366,35 -0,41%
В средней школе в Огайо неизвестный открыл стрельбу
Лента новостей
В метро Москвы в 2018 году будут работать 730 новых киосков и автоматов 17:29, Общество Правительство отказалось поддержать законопроект о захоронении Ленина 17:18, Общество Арбитражный суд Москвы повторно отказал Siemens в аресте турбин в Крыму 17:15, Бизнес Военная прокуратура начала проверку закупок пайков для Минобороны 17:08, Политика Суд отменил штраф депздраву Москвы из-за непостановки ВИЧ-больных на учет 17:01, Общество В Минэнерго назвали «разговором для бедных» дискуссию о турбинах Siemens 16:57, Бизнес Силуанов рассказал о просьбе Венесуэлы реструктурировать ее долг 16:53, Финансы Удальцова допросили об «организаторах массовых беспорядков» на Болотной 16:51, Политика Представитель Прохорова рассказал об условиях продажи акций Brooklyn Nets 16:48, Бизнес СМИ узнали о планах Google купить производителя смартфонов HTC 16:42, Бизнес В средней школе в Огайо неизвестный открыл стрельбу 16:41, Общество Греф призвал ориентироваться на технику Apple при цифровизации экономики 16:33, Экономика Серебренников у входа в СК сказал о разрешении читать Пушкина журналистам 16:25, Общество Эрдоган назвал обвинения США в адрес турецкого министра «плохо пахнущими» 16:23, Политика В Балашихе снесут кинотеатр после обрушения стены 16:03, Общество Лавров отверг требование Киева разместить миротворцев на границе 16:00, Политика Сечин сообщил о «радости» «Роснефти» после продажи ее акций китайцам 15:47, Бизнес Число жертв землетрясения в Мексике увеличилось до 26 человек 15:46, Общество В МИД Франции выразили обеспокоенность делом Серебренникова 15:43, Политика СМИ анонсировали перенос части матчей чемпионата Испании в Китай и США 15:30, Спорт Пропавшего в Белоруссии украинца Гриба нашли в изоляторе ФСБ 15:18, Политика Минэкологии оценило ущерб от серпуховской мусорной свалки в 65 млн руб. 15:18, Общество От слободы к реновации: как изменилась Москва за три века 15:15, Фотогалерея  «Аэрофлот» отменил рейсы в Майами и Гавану из-за урагана «Ирма» 15:14, Общество Избивший задержанного полицейский приговорен к 4,5 года колонии 15:12, Общество Glencore и катарский инвестфонд продали часть акций «Роснефти» китайцам 15:09, Бизнес СМИ сообщили о падении машины с четвертого этажа парковки в Москве 15:04, Общество ООН заявила о 270 тыс. сбежавших за две недели из Мьянмы рохинджа 14:57, Политика
В средней школе в Огайо неизвестный открыл стрельбу
Общество, 16:41
0
В средней школе в Огайо неизвестный открыл стрельбу
В средней школе в городе Колумбусе штата Огайо в США произошла стрельба. Власти города сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал. Позже стрелка задержали
Фото: Columbus Ohio Police‏

В средней школе Скиото города Колумбуса (штат Огайо) в США произошла стрельба. Об этом сообщила полиция штата и власти города на своих страницах в Twitter.

«Поступило сообщение о действиях стрелка в средней школе Скиото. Пожалуйста, избегайте этого района», — говорится в первом сообщении полиции.

Спустя полчаса после первого сообщения о стрелке полиция сообщила, что стрелок был задержан. «Спецназ произвел арест, оружие изъято, никто не пострадал. Отличная работа наших офицеров!» — говорится в этом сообщении.

Власти города также сообщили, что происшествие завершилось благополучно, и рекомендовали родителям не приезжать в школу.

​«Студенты и сотрудники в безопасности после происшествия в средней школе Скиото», — говорится в сообщении на официальной странице города Колумбуса.

В апреле 2017 года стрельба произошла в средней школе округа Сан-Бернардино в Калифорнии. Тогда в результате инцидента двое взрослых погибли на месте происшествия, еще четыре человека, в том числе двое школьников, получили ранения. Позже от полученных ран один из учеников школы скончался в больнице.

Стрелок, которым оказался муж одной из преподавательниц школы, покончил жизнь самоубийством.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: стрелок , Огайо , Школа , Колумбус
Главное
Glencore и катарский инвестфонд продали часть акций «Роснефти» китайцам Бизнес
Материалы по теме
Терминал аэропорта во Флориде эвакуировали из-за стрельбы Общество
Суд арестовал устроившего стрельбу в школе подростка Общество
Устроивший стрельбу в подмосковной Ивантеевке школьник раскаялся Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку