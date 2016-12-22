Ученые заявили о «сжигающей» поле Земли мощнейшей вспышке на Солнце

По данным ученых из ФИАНа, облако плазмы достигло орбиты нашей планеты на 12 часов раньше срока, а направление магнитного поля выброса оказалось неблагоприятным

Фото: European Space Agency

Скорость облака плазмы, выброшенного Солнцем после мощнейшей за последние 12 лет вспышки, оказалась в полтора раза выше, чем ожидалось, так что оно достигло орбиты Земли примерно на 12 часов раньше прогноза. Такие данные приводятся в сообщении Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).

Ученые предупреждают, что повышенная скорость облака плазмы свидетельствует о том, что удар по Земле оказался мощнее, чем предполагалось ранее. К тому же и произведен этот удар был с неблагоприятного направления.

«Направление магнитного поля выброса, исходя из данных прибора ACE, работающего в 1 млн км от Земли и первым встретившего солнечный удар, является неблагоприятным для нашей планеты. Поле направлено противоположно земному и в настоящий момент «сжигает» линии поля Земли», — подчеркивается в сообщении ФИАНа.

В другом сообщении лаборатории говорится, что в настоящее время на Земле происходит планетарного масштаба магнитная буря, мощность которой достигла отметки 4 по пятибалльной шкале. «Сила события примерно в 10 раз больше, чем предсказывалось», — предупреждают ученые.

6 сентября вспышка на Солнце была названа самой мощной за последние 12 лет. Ученые предупреждали, что вспышка может вызвать перебои в работе техники. «В такие дни из строя часто выходят электронные устройства, а также могут быть отключения электричества», — пояснил РБК ведущий научный сотрудник Пулковской обсерватории Георгий Гончаров.

Самой мощной за всю историю наблюдений геомагнитной бурей считается так называемое «Событие Кэррингтона» 1859 года. Мощная вспышка на Солнце тогда привела к тому, что полярные сияния наблюдались на карибских островах, а телеграфные линии в Европе и Северной Америке вышли из строя. Согласно современным оценкам, повторение бури такой мощности в наши дни, когда способных выйти из строя приборов стало куда больше, чем в 1859 году, привело бы только в США к потерям примерно в $2,6 трлн.