Михалков подтвердил свой выход из Фонда кино

По словам режиссера Никиты Михалкова, он уже направил заявление о выходе из попечительского совета Фонда кино. Ранее источник в совете заявил, что говорить о выходе Михалкова «преждевременно», поскольку его заявление не поступало

Никита Михалков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Режиссер Никита Михалков подтвердил РБК свое намерение выйти из состава попечительского совета Фонда кино.

«Я подтверждаю свое решение о выходе из попечительского совета Фонда кино. Что касается письменного заявления, то оно направлено», — заявил он.

Ранее, 7 сентября, источник в попечительском совете Фонда кино назвал «преждевременными» разговоры о вступлении режиссера Алексея Учителя в совет Фонда вместо Михалкова. Он уточнил, что заявления от Михалкова совет не получал.

«Состав попечительского совета на сегодня сформирован и работает в полном составе», — сказал он. Собеседник РБК отметил, что Михалков из совета еще не вышел и заявление о выходе от него еще не поступало. «Заявление он должен написать в попечительский совет Фонда кино, а мы, рассмотрев его, примем решение. Может, он [Никита Михалков], конечно, и написал заявление, но у нас его пока нет», — добавил тогда источник.

О выходе из попечительского совета Фонда кино Михалков заявил 23 августа. По его словам, он принял это решение, потому что «чувствует свою безответственность» и «безответственность руководства фонда». Одним из главных событий, побудивших его к выходу из совета, Михалков назвал появление в новом составе совета новых людей, в частности пресс-секретаря​ премьер-министра России Натальи Тимаковой. «Когда приходит в совет человек противоположных тебе взглядов, простите меня за слово «идеологических», — это одно дело. Когда приходит человек, облеченный властью и возможностями, — это другое», — сказал тогда Михалков.

Позже в разговоре с журналистами он обвинил Тимакову в «латентной русофобии». «С ее помощью под прикрытием демократии идут разрушительные процессы», — заявил он, в качестве примера он назвал ее защиту «Ельцин-центра».

Сама пресс-секретарь премьер-министра в ответ на его слова заявила, что представляет в попечительском совете интересы правительства, в то время как Михалков не появлялся на заседаниях.

В июле общественный совет при Минкультуры предложил Фонду кино публиковать в открытых источниках результаты своей деятельности, информацию об объемах господдержки, кассовых сборах и посещаемости каждого фильма, на который были выделены средства. Глава общественного совета при Минкультуры Павел Пожигайло заявил тогда, что ведомство не имеет никакого влияния на фонд.

Никита Михалков входит в попечительский совет Фонда кино с 2009 года — с тех пор, как фонд получил полномочия по финансовой поддержке фильмов и кинокомпаний. Тогда он из Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии превратился в нынешний Фонд кино.