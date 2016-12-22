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В Минтрансе задумались о замене транспортного налога новым сбором
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В Минтрансе задумались о замене транспортного налога новым сбором
Общество, 05:42
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В Минтрансе задумались о замене транспортного налога новым сбором
Минтранс разрабатывает идею отмены транспортного налога и замены его новым – экологическим сбором, пишут «Известия». В этом случае налоговая нагрузка возрастет для владельцев старых авто, предупреждают эксперты
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Минтранс России рассматривает возможность замены транспортного налога для автомобилей на экологический сбор. Об этом пишет в пятницу газета «Известия» со ссылкой на источники в министерстве.

В аппарате вице-премьера Аркадия Дворковича информацию об обсуждении такого предложения подтвердили. Пресс-секретарь зампреда правительства Алия Самигуллина заявила изданию, что «работа по совершенствованию налогообложения по этой теме продолжается».

Глава Минтранса Максим Соколов в пятницу, 8 сентября, комментируя публикацию «Известий», сообщил журналистам, что замена транспортного налога экологическим сбором предлагалась на экспертном уровне. Заявление министра прозвучало в кулуарах визита на дальневосточную судоверфь «Звезда», передает корреспондент РБК.

По информации источников «Известий», Минтранс работает над данной инициативой в соответствии с Транспортной стратегией России на период до 2030 года, которая предусматривает снижение энергоемкости транспорта и более широкое применение экономичных транспортных средств. До конца года министерство планирует подготовить обоснования замены транспортного налога экологическим сбором, сообщают источники газеты.

Транспортный налог уплачивается физическими лицами раз в год, юридическими — ежеквартально. Размер налога рассчитывается исходя из региональных ставок, мощности двигателя, марки и модели автомобиля, года его выпуска, времени владения транспортным средством.

В случае замены ныне действующего налога на экологический сбор для его расчета достаточно будет ввести конструктивные параметры автомобиля по выбросам углекислого газа, указанные в паспорте технического средства (ПТС), уточняют «Известия».

Со ссылкой на экспертов РАНХиГС издание пишет, что при переходе на новый сбор налоговая нагрузка возрастет, прежде всего, для жителей регионов, которые чаще ездят на старых машинах. «В Москве и крупных городах концентрация дорогих и новых автомобилей выше. Но налог на них может быть ниже существующего из-за более высокого экологического класса. А в регионах достаточно много старых транспортных средств — для их владельцев налоговая нагрузка может увеличиться», — приводит издание слова преподавателя Института бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС Елена Пилевина. В целом же, по ее словам, по России налоговые поступления в бюджет могут возрасти.

Авторы: Мария Бондаренко, Людмила Подобедова.
Теги: налоги , Минтранс , транспортный налог
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