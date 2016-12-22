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В фонд «Русь сидящая» пришли с обысками
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В фонд «Русь сидящая» пришли с обысками
Общество, 11:55
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В фонд «Русь сидящая» пришли с обысками
В офис фонда «Русь сидящая» утром в четверг пришли с обысками сотрудники правоохранительных органов. В самом фонде не смогли объяснить, по какой причине это произошло
Ольга Романова (Фото: Сергей Карпов / ТАСС)

В офисе благотворительного фонда помощи осужденным «Русь сидящая» проводится обыск, сообщила на своей странице в Facebook основатель организации Ольга Романова. В беседе с РБК она уточнила, что обыск проводят шесть сотрудников полиции.

Координатор «Руси сидящей» Алексей Федяров подтвердил РБК факт проведения обысков в офисе. «Да, так и есть», — сообщил Федяров. По его словам, обыск проводят «сотрудники УБЭП» (управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД Москвы). Он добавил, что сотрудники фонда заблокированы в офисе, а также, что причина обысков в организации «не ясна». На месте обыска работает адвокат, уточнил Федяров. 

Комментариев от МВД по поводу обысков в фонде пока не поступало.

«Русь сидящая» — благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям. Организация была создана в 2008 году Ольгой Романовой и другими общественными активистами, родственники которых оказались под арестом.

Супруг Романовой — бизнесмен Алексей Козлов, который в 2009 году был приговорен к восьми годам колонии по делу о мошенничестве и покушении на легализацию денежных средств. В 2013 году приговор был пересмотрен, а срок наказания сокращен в два раза. 3 июня Козлов покинул колонию.

Авторы: Егор Губернаторов, Артем Филипенок
Теги: обыски , Ольга Романова , "Русь сидящая"
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