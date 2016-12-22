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В США из-за «Харви» резко выросло число заявок на пособия по безработице
Общество, 17:10
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В США из-за «Харви» резко выросло число заявок на пособия по безработице
Из-за урагана «Харви» в США резко выросло число обращений за пособиями по безработице. В штате Техас за прошлую неделю было подано более 50 тыс. таких обращений
Фото: Lynne Sladky / AP

На прошлой неделе в США зафиксировали наибольшее с апреля 2015 года число заявок, поданных американцами на пособия по безработице. Об этом сообщает Reuters со ссылкой данные американского Министерства труда.

На прошлой неделе число обращений за пособиями резко выросло до 298 тыс. обращений. Это самое высокое число с апреля 2015 года и самый резкий недельный рост с ноября 2012 года, уточняет агентство.

Экономисты, ранее опрошенные Reuters, прогнозировали, что число обращений за пособиями с учетом сезонных колебаний в последнюю неделю августа достигнет 241 тыс. заявок.

Столь серьезный скачек представитель Минтруда объяснил влиянием урагана «Харви». Так, например, только в Техасе на прошлой неделе было подано 51,6 тыс. заявлений на пособия, потому что многие люди из-за урагана оказались временно безработными. В Луизиане, которую также затронул «Харви», заявления на пособия подали 258 человек.

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При этом, отмечает агентство, анализ долгосрочных показателей показывает, что рынок рабочей силы в США в целом продолжает укрепляться.

На прошлой неделе правительство США сообщило о создании 156 тыс. новых рабочих мест в августе. При этом частный сектор показал минимум нанятых сотрудников за последние 5 месяцев — сказались летние колебания на рынке труда, заявили опрошенные Reuters эксперты.

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Ураган «Харви» достиг побережья Техаса 25 августа. Скорость ветра в центре урагана достигала 200–208 км/ч. От шторма пострадало более 100 тыс. домов. Его жертвами в США стали не менее 60 человек.

Губернатор штата Грег Эббот заявил, что по своей разрушительной силе «Харви» превзошел ураган «Катрина», который уничтожил Новый Орлеан в 2005 году, и ураган «Сэнди», от которого пострадало северо-восточное побережье США в 2012 году.

По его словам, на восстановление экономики Техаса и Луизианы после «Харви» потребуется от $150 млрд до $180 млрд

Автор: Наталья Демченко.
Теги: США , безработица , Ураган «Харви» , ураган «Ирма»
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