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Правительство одобрило четырехкратный рост штрафов в системе «Платон»
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Правительство одобрило четырехкратный рост штрафов в системе «Платон»
Общество, 18:24
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Правительство одобрило четырехкратный рост штрафов в системе «Платон»
Законопроект предусматривает увеличение срока давности привлечения к административной ответственности и повышение размера штрафов
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Правительство России на заседании 5 октября одобрило проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), в соответствии с которым размер штрафов за проезд большегрузных автомобилей по федеральным трассам без внесения оплаты через систему «Платон» должен быть увеличен вчетверо — с 5 тыс. до 20 тыс. руб. Соответствующее сообщение размещено на сайте кабинета министров.

В соответствии с выпущенным в 2013 году постановлением правительства «зайцами» считаются водители большегрузных автомобилей, выезжающих на федеральные трассы без специальных устройств, позволяющих отслеживать движение машины и без оформления маршрутной карты, а также с чужим или выключенным устройством либо с отклонением от маршрута, указанного в карте.

Кроме того, нарушителем считается водитель, продолживший движение после исчерпания средств на счету, с которого в рамках системы «Платон» осуществляется оплата движения по федеральным трассам.

В соответствии с одобренным правительством законопроектом срок давности для привлечения нарушителей законодательства о движении тяжеловесных или крупногабаритных транспортных средств к административной ответственности увеличивается до шести месяцев.

«Цель законопроекта — повысить ответственность водителей и собственников транспортных средств за соблюдение законодательства о движении по автомобильным дорогам тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, законодательства о внесении платы», — говорится в сообщении на сайте правительства.

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«Увеличение штрафов за неоплату проезда по федеральным трассам до 20 тыс. руб. должно положительно сказаться на отрасли: очистить рынок от серых перевозчиков, которые работали в сезон и частно уклонялись от оплаты проезда. Очень долгое время этот рынок до введения «Платона» вообще был не регулирован. Но при этом вместе с ростом платы за «Платон» это [увеличение штрафов] может привести к удорожанию цен на товары, потому что перевозчикам придется компенсировать затраты», — пояснил РБК аналитик Raiffeisenbank Константин Юминов.

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В марте 2017 года в ходе встречи главы правительства России Дмитрия Медведева с представителями малого и среднего бизнеса в сфере автоперевозок директор некоммерческого партнерства «Объединение добросовестных участников рынка перевозок «Эверест» Павел Осеев указал Дмитрию Медведеву на необходимость повысить («хотя бы до 50 тыс. руб.») штрафы для «зайцев», игнорирующих систему «Платон».

«Потому что на сегодняшний день 5 тыс. и 10 тыс. при вторичном нарушении за сутки — люди готовы так платить, нежели регистрироваться и оплачивать систему. Проще заплатить штраф, это не большая копейка. Если люди его платят, значит для них это не деньги. Соответственно, 50 тыс. — это и не 500, это и не 5, но человек все-таки будет задумываться, насколько это будет бить ему по карману. Если он за три дня 150 тыс. насобирает штрафов, то, наверное, задумается, лучше ли платить в «Платон», что по факту означает платить государству в дорожные фонды, чтобы восстанавливалось дорожное полотно и федеральные трассы, но не платить в воздух», — говорил Осеев.

Вице-премьер Аркадий Дворкович тогда ответил, что к вопросу о повышении штрафов можно будет вернуться во второй половине года, когда контроль за большегрузами на дорогах станет полноценным. Медведев пообещал дать поручения о разработке таких норм, которые позволят избежать «недобросовестной конкуренции, когда одни платят, а другие нет или лишь платят штрафы».

18 сентября 2017 года проект закона об увеличении штрафов одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Авторы: Евгений Калюков, Валерия Комарова.
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