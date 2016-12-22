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Шесть человек погибли в Подмосковье в ДТП с опрокинувшимся автобусом
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Шесть человек погибли в Подмосковье в ДТП с опрокинувшимся автобусом
Общество, 16:13
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Шесть человек погибли в Подмосковье в ДТП с опрокинувшимся автобусом
Рейсовый автобус, в котором находилось около сорока человек, перевернулся в Коломенском районе
Фото: МЧС России

В поселке Лукерьино Коломенского района Подмосковья в ДТП с пассажирским автобусом погибли, по предварительной информации, шесть человек, сообщил РБК дежурный главного управления МВД по Московской области Дмитрий Крысан.

«Перевернулся рейсовый автобус в результате опрокидывания. Всего в автобусе находились 39 человек», — рассказал он, отметив, что автобус ехал по маршруту Озеры — Москва.

На данный момент 24 человека госпитализированы, заявили РБК в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

«Доставляют всех в Коломенскую ЦРБ. Всем пострадавшим оперативно оказывается медицинская помощь», - пояснили в пресс-службе.

Фото: МЧС России / ТАСС

По словам Крысана, на месте аварии работают сотрудники полиции и ГИБДД, который выясняют обстоятельства аварии.

В управлении МЧС по Московской области РБК сообщили, что сигнал о ДТП поступил от очевидца в экстренную службу в 15:25 мск, а к ликвидации последствий инцидента в Лукерьино привлечено более 50 человек и около 20 единиц техники.

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В ночь на 6 октября в Петушинском районе Владимирской области еще один пассажирский автобус из-за поломки остановился на железнодорожном переезде, после чего его протаранил поезд. В автобусе находились 57 человек, в том числе двое водителей — граждан Казахстана и еще 55 пассажиров — граждан Узбекистана. По данным Следственного комитета, в аварии погибли 16 человек.

Авторы: Екатерина Костина, Любовь Алтухова, Евгений Калюков.
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