Шесть человек погибли в Подмосковье в ДТП с опрокинувшимся автобусом

В поселке Лукерьино Коломенского района Подмосковья в ДТП с пассажирским автобусом погибли, по предварительной информации, шесть человек, сообщил РБК дежурный главного управления МВД по Московской области Дмитрий Крысан.
«Перевернулся рейсовый автобус в результате опрокидывания. Всего в автобусе находились 39 человек», — рассказал он, отметив, что автобус ехал по маршруту Озеры — Москва.
На данный момент 24 человека госпитализированы, заявили РБК в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.
«Доставляют всех в Коломенскую ЦРБ. Всем пострадавшим оперативно оказывается медицинская помощь», - пояснили в пресс-службе.
По словам Крысана, на месте аварии работают сотрудники полиции и ГИБДД, который выясняют обстоятельства аварии.
В управлении МЧС по Московской области РБК сообщили, что сигнал о ДТП поступил от очевидца в экстренную службу в 15:25 мск, а к ликвидации последствий инцидента в Лукерьино привлечено более 50 человек и около 20 единиц техники.
В ночь на 6 октября в Петушинском районе Владимирской области еще один пассажирский автобус из-за поломки остановился на железнодорожном переезде, после чего его протаранил поезд. В автобусе находились 57 человек, в том числе двое водителей — граждан Казахстана и еще 55 пассажиров — граждан Узбекистана. По данным Следственного комитета, в аварии погибли 16 человек.