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В Москве эвакуировали несколько торговых центров и здание РГГУ
Общество, 16:54
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В Москве эвакуировали несколько торговых центров и здание РГГУ
В столице эвакуировали более десяти торговых центров, аэропорт Жуковский и здание РГГУ. До этого в столице эвакуировали Мосгордуму и здание Аналитического центра при правительстве
Фото: Павел Назаров / РБК

В Москве эвакуировали торговый центр (ТЦ) «Тройка», заявила РБК секретарь сети ресторанов «Теремок», который находится в этом торговом центре.

«К нам поступало сообщение [от сотрудников «Теремка»] о том, что она [эвакуация] началась. Открыт ли торговый центр, мы не знаем», — сообщила она.

Также в столице эвакуировали торгово-развлекательный центр «Калейдоскоп» на Сходненской улице. «Пошел на обед в «Калейдоскоп», а его эвакуировали», — заявил РБК очевидец Георгий. В соцсетях очевидцы опубликовали фотографии с места эвакуации ТРЦ.

Эвакуация прошла и в здании Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ). Об этом сообщил РБК заместитель декана факультета журналистики института массмедиа вуза Яна Каневская.

«[Я] нахожусь напротив вуза. Все хорошо, эвакуация прошла организованно. На данный момент сотрудники службы безопасности делают свою работу — проверяют вуз. Сейчас угрозы не обнаружено. Занятия отменены, студенты, живые и невредимые отправились по домам», — рассказала Каневская.

В подмосковном аэропорту Жуковский также прошла эвакуация. «Эвакуация была час назад, но сейчас уже все закончено», — рассказал РБК дежурный колл-центра воздушной гавани. В Шереметьево эвакуация не проводится, сообщил РБК пресс-секретарь аэропорта Роман Генис. 

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Эвакуация 6 октября прошла в ряде московских торговых центров: «Атриум», «Мегаполис», «Океания», «Хорошо», «Москворечье», «Филион», «Тройке» и «Золотой Вавилон», а также в двух «Мегах», и двух «Ашанах». Об этом сообщил РБК основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.

По его словам, эвакуация проходила в обед «в пиковое время». «В прошлом месяце эвакуировали по 6-8 торговых центров в день, а иногда и до 15 в день доходило. «Мегу» эвакуировали уже минимум пять раз, а это 200 тыс. кв. м площади, огромное количество персонала и покупателей», — рассказал Гончаров.

В сентябре из-за эвакуаций выручка «Теремка» снизилась на 4 млн. руб., отметил собеседник РБК. «Для бизнеса это катастрофа. Сегодня мы не досчитаемся выручки не менее 500 тыс. рублей. Хуже всего, что после трех недель регулярных эвакуаций люди начинают избегать походов в торговые центры, потому что там царит нервозная обстановка и в любой момент могут объявить «срочно пройдите на выход», — пояснил он.

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«Представьте, вы сделали заказ, оплатили и внезапно слышите объявления «срочно идите на выход», персонал отключает все оборудование, всех выводят из здания. Ситуация уже очень серьезная», — считает Гончаров.

Ранее в столице эвакуировали Мосгордуму и здание на Новом Арбате, в котором расположена редакции «Эха Москвы». По словам собеседника РБК на радиостанции, главный редактор Алексей Венедиктов сказал, что на территории радиостанции указания полиции «не действуют».

Также были эвакуированы Мособлдума, управа Останкинского района, администрация муниципального округа Останкинский и здание Аналитического центра при правительстве России.

Авторы: Любовь Алтухова, Егор Губернаторов, Екатерина Ракитина.
Теги: Мега , РГГУ , ТЦ «Тройка» , ТРЦ «Калейдоскоп»
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