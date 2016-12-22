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СМИ узнали об идее ввести автомобильные номера «европейского» образца
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СМИ узнали об идее ввести автомобильные номера «европейского» образца
Общество, 18:23
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СМИ узнали об идее ввести автомобильные номера «европейского» образца
В номерах будут по четыре буквы и по четыре цифры, а коды регионов пропадут, также номера будут оснащаться чипами. Такие обсуждения идут в правительстве, сообщают СМИ со ссылкой на источник.
Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Правительство рассматривает возможность изменить формат автомобильных номеров в России. С номеров могут исчезнуть коды регионов, а на номере будет по четыре буквы и по четыре цифры. О том, что правительство ведет такие обсуждения, сообщило издание «Газета.ру» со ссылкой на осведомленный источник.

Необходимость реформы объясняют продолжающимся ростом числа автомобилей в России. По данным издания, если изменения и будут, то не раньше президентских выборов, «вероятно», реформа стартует осенью 2018 года.

Указание кодов регионов «уже давно потеряло актуальность, из-за физический нехватки номеров в ряде регионов сегодня нужна новая конфигурация», приводит слова источника издание. «Скорее всего, будут вводиться номера, похожие на европейские — в них будет четыре цифры, четыре буквы, флажок и надпись RUS», — рассказал источник.

Также ГИБДД предлагает внедрить в автомобильные номера электронные чипы, которые будут передавать информацию о машине, добавил собеседник издания.

Источник в Госдуме заявил, что «разговоры о необходимости такой реформы ведутся уже не первый год». Сроки реализации потенциальной реформы собеседник из нижней палаты парламента не смог.

Высокопоставленный источник в ГИБДД заявил изданию, что планов менять автомобильные номера «в ближайшее время» нет. Представитель секретариата первого зампреда правительства Игоря Шувалова отметил, что вопрос формата номеров не поднимался на правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Не обсуждался он и в экспертной группе при этой комиссии.

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин заявил РБК, что поддерживают идею отмены региональных номеров. «Привязка к регионам не сильно оправдана, ведь у нас единые правила для всей страны — а значит, не понятно, зачем выделять субъекты», — добавил общественник. При этом он выразил сомнения в эффективности чипирования номеров. «Кто будет контролировать? Каким образом? Как будут устанавливать? За счет автолюбителей? Слишком много вопросов, а любые обременения, не связанные с безопасностью, нельзя поддержать», — отметил Похмелкин.

В беседе с РБК первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, председатель движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков выразил сомнения в скором внедрении чипов. «Не очень верю, что планируется ввести это в ближайшее время — это лишь одна из идей. Номер принадлежит государству, следовательно, почему водитель будет оплачивать чип? Стоимость чипа будет не 100 руб. Тем более, у нас нет технических мощностей для производства чипов. Опять же, непонятно, какая информация будет в чипе и, главное, зачем», — заявил Лысаков. При этом, по его мнению, идея отмены указания кодов регионов — это позитивное предложение, так как из-за роста автопарка в России существует проблема регистрации номеров.

В конце июля газета «Коммерсантъ» сообщала о внесенном в правительство проекте МВД, который наделяет граждан правом выбрать сочетание букв и цифр в номере автомобиля. Поправки, по данным издания, предполагается внести в закон «О государственной регистрации транспортных средств». Причем первое чтение законопроект прошел еще в 2013 году, после чего «дорабатывался усилиями МВД и экспертов», отмечала газета.

Документ разделяет понятия государственный регистрационный знак автомобиля и государственный регистрационный номер, гражданам предлагается самостоятельно выбирать последний. Получить номера для автомобиля, по задумкам автором инициативы, можно будет в автосалоне, обращаться в ГИБДД самостоятельно не придется.

Авторы: Андрей Гатинский, Дмитрий Окрест.
Теги: ГИБДД , чипы , автомобильные номера
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