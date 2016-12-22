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Больше половины бедных в России пришлось на семьи с детьми
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Больше половины бедных в России пришлось на семьи с детьми
ВЭФ-2017, 16:33
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Больше половины бедных в России пришлось на семьи с детьми
В России 60% бедных — это семьи с детьми, матери устраиваются работать на неполную ставку, чтобы иметь возможность забрать ребенка из детского сада. Чтобы решить проблему, надо развивать инфраструктуру, заявил глава Минтруда
Максим Топилин (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что около 60% всех бедных семей в России — семьи с детьми. По словам министра, это одна из приоритетных проблем, которую должны решить власти страны, передает корреспондент РБК.

«У нас по статистике 60% бедных — это семьи с детьми. Безусловно, эту тему надо будет решать, и это не только какие-то выплаты. Это развитие инфраструктуры. Если бы мама могла воспользоваться услугами дошкольных учреждений тогда, когда ей это необходимо, тогда, когда она могла бы выйти на работу, тогда, когда она хочет выйти на работу, то бедность была бы меньше, потому что это были бы совершено другие доходы», — отметил министр, выступая на сессии «Борьба с социальным неравенством и поляризацией общества в странах АТР» Восточного экономического форума.

Топилин пояснил, что «зачастую мамы устраиваются на неполный рабочий день, чтобы успеть забрать ребенка» из детского сада. «Это совершенно другие доходы», — отметил чиновник.

Проблемы демографии и качества жизни также обсуждались на другой сессии, «Дальневосточники: демографическое развитие, новое качество жизни, новые возможности». На ней были затронуты вопросы обеспечения устойчивого роста численности населения на Дальнем Востоке. На ней Топилин отметил, что самые большие проблемы на Дальнем Востоке связаны не с рождаемостью — с ней, по словам чиновника, «все более-менее неплохо». Главной проблемой региона Топилин назвал смертность.

«Смертность на Дальнем Востоке гораздо выше, особенно в Приморье и Хабаровском крае», — заявил чиновник.

«Если мы не снизим резко в ближайшие годы уровень смертности, у меня негативные прогнозы по поводу того, что у нас будет происходить», — добавил он.

Россияне считают бедность и обнищание одной из самых острых проблем, об этом Левада-центру в августе заявили 45% респондентов. Но наибольшей проблемой респонденты тогда назвали рост цен.

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова заявила в конце июня о росте числа россиян, живущих за чертой бедности. По ее данным, в первом квартале года таких в России было 22 млн человек. Это более чем на 2 млн больше, чем годом ранее (19,8 млн).

Авторы: Полина Звездина, Андрей Гатинский.
Теги: детские сады , Максим Топилин , бедность
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