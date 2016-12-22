Поклонская обнародовала документы о «схемах» финансирования «Матильды»

Наталья Поклонская обнародовала документы, которые, по ее словам, должны доказать, что съемки фильма «Матильда» финансировались с помощью «сомнительных схем» с участием офшорной компании и привлечением госсубсидии в 280 млн руб.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская передала РБК документы, которые, по ее словам, должны доказать, что съемки фильма режиссер Алексея Учителя финансировались с помощью «сомнительных схем», в которых могут быть «признаки хищения средств государственных денег и иных финансовых махинаций».

«Например, контракты о переводе миллионов евро из офшорной кипрской компании на счет фонда (не указываю наименование) в поддержку культуры и искусства конкретно под фильм «Матильда» могут выступать способом отмывания денежных средств (как частных так и государственных), при чем не малых. Ведь, исходя из информации Счетной палаты, по смете «Матильда» стоила 814 млн 265 тыс. руб. Источником были, в том числе, бюджетные деньги в виде субсидий. Они составили 280 миллионов рублей», — сказала она.

О том, что у нее есть такие материалы, Поклонская сообщила на своей странице в Facebook накануне, 5 сентября. Она также написала, что намерена передать их в правоохранительные органы.

Среди документов, переданных Поклонской РБК, — копия договора межу компанией Трейдекан Консалтс Лимитед (Trandesccan Consalts Limited), зарегистрированной на Кипре, и некоего Фонда (название замазано). В документе сказано, что Трейдекан Консалтс Лимитед выступает кредитором Фонда и предоставляет ему заем на сумму в $10 млн на финансирование съемок фильма Учителя «Матильда».

В переданных депутатом РБК документах также говорится, что кредитор предоставляет заем Фонду только на съемки «Матильды», и не может быть использован в других целях.

Кроме того, Поклонская передала РБК копию письма Минкультуры художественному руководителю ООО ТПО «РОК» Алексею Учителю, которое датировано 31 мая 2016 года.

В письме указано, что сметная стоимость производства художественного фильма «Матильда» составила 814 млн 265 тыс. руб. Объем средств на финансирование проекта ООО «ТПО «РОК», предоставленных Фондом кино, «источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования в виде субсидии на поддержку производства национальных фильмов», составил 280 млн руб., говорится в документе. Там также говорится, что срок завершения окончательных расчетов с контрагентами наступает 30 сентября 2017 года.

В этом же письме указано, что ООО ТПО «РОК» нарушило условия соглашения о целевом предоставлении субсидии на производство национального фильма «Сокровища Ермака» в той части договора, где сказано, что готовый фильм должен соответствовать заявленному сценарию. В связи с этим Минкультуры отказалось принять фильм «Позвоните Ермаку» и предложило Учителю «в кратчайшие сроки» представить фильм, соответствующий сценарию или «осуществить возврат субсидии в размере 35 млн руб.»

О том, что Минкультуры и студия Алексея Учителя заключили соглашение за по поводу фильма, получившего финальное название «Сокровища Ермака», стало известно в конце февраля. Минкультуры оштрафуют студию, а Учитель обязался этот фильм переснять таким образом, чтобы он соответствовал заявленному сюжету.

О том, что съемки «Матильды» частично финансировались из государственных средств, говорится в ответе Счетной палаты на запрос Поклонской.

На одном из документов, присланных РБК Поклонской, указаны реквизиты фонда, который находится по адресу г. Москва, 3-й Нижнелихоборский проезд, д.1, стр.1. Его название и роль в финансировании фильма в документах не указана.

Также указаны адрес и ИНН этого фонда, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», они соответствуют реквизитам Фонда Владимира Винокура в поддержку культуры и искусства, директором которого указан Винокур Владимир Натанович, который также контролирует 99% ООО «Матильда». Основной вид деятельности ООО «Матильда» — творческая деятельность и деятельность в области искусства и организации развлечений.

​Помощница директора Фонда в поддержку культуры и искусства Владимира Винокура Александра Кудина не смогла прокомментировать РБК информацию о связи фонда с офшором на Кипре. «Я не знаю, о чем вы говорите, и Владимира Натановича нет в Москве», — сказала она.

Реакция Алексея Учителя

Адвокат Алексея Учителя Константин Добрынин заявил РБК, что считает, что распространяя заявление «сомнительных схемах» финансирования съемок «Матильды», «госпожа Поклонская пытается отвлечь внимание от собственной ответственности за случившееся и подменить контекст обсуждения вопросом финансирования картины».

«А мы хотим вернуться к главной теме: спровоцированному госпожой Поклонской и ее единомышленниками всплеску экстремизма и насилия, формально из-за картины, которую никто из них не видел», — подчеркнул Добрынин. Он также сообщил, что направил заявление от имени Учителя директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой проверить связь Натальи Поклонской с «экстремистскими формированиями». «Когда сначала происходят слова, а теперь в нас кидают коктейлями Молотова, пора вмешаться. Эта попытка дестабилизировать страну она будет прекращена в зародыше», — заявил Добрынин.

Просьба проверить Поклонскую на связь с экстремистами относились к двум инцидентам, которые предположительно связаны с фильмом «Матильда». 31 августа в Санкт-Петербурге неизвестные закидали бутылками с зажигательной смесью студию режиссера. Пожар в здании был ликвидирован в течение десяти минут. Второй инцидент произошел 4 сентября в Екатеринбурге: автомобиль, нагруженный газовыми баллонами и емкостями с бензином, въехал в кинотеатр «Космос».

Поклонская последовательно выступает против фильма «Матильда», премьера которого назначена на конец октября. В фильме рассказывается история романа наследника престола Николая (будущего императора Николая II) с артисткой балета Матильдой Кшесинской. Депутат выступает против показа этой картины, неоднократно обращалась с запросами о проверке данного фильма, считая, что он оскорбляет чувства верующих.