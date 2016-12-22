Под мостом в Крым впервые прошел российский боевой корабль

Под железнодорожной аркой моста через Керченский пролив, установка которой была завершена 29 августа 2017 года, впервые прошел российский боевой корабль - БДК «Азов»

Большой десантный корабль «Азов» (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Первым среди боевых кораблей российского флота через Керченский пролив под недавно установленной аркой строящегося моста в Крым прошел большой десантный корабль «Азов».

«Боевой корабль направляется в город Азов для участия в торжествах по случаю 950-летия основания города. Приморский город уже много лет шефствует над экипажем корабля», — пояснил «РИА Новости» начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

В 2011 году до вхождения Крыма в состав России БДК «Азов», также направлявшийся в Азов для участия в торжественных мероприятиях, столкнулся с противодействием со стороны украинских властей.

«Украинская сторона выдвинула претензии к кораблю «Азов» Черноморского флота России, в связи с чем ему пришлось проходить пролив по российской стороне фарватера», — сообщал тогда «Интерфакс» со ссылкой на штаб Черноморского флота.

Запись прохода БДК «Азов» под Крымским мостом размещена на официальном канале моста в сервисе YouTube.

Операция по установке железнодорожной арки Крымского моста была проведена 27-29 августа 2017 года, на это время движение крупных кораблей и судов по Керчь-Еникальскому каналу было остановлено. 29 августа после завершения установки арки первым под ней прошел следующий из Азовского моря в Черное сухогруз «Святитель Алексей».

На сайте Крымского моста говорится, что через судоходный пролет смогут беспрепятственно проходить все курсирующие по Керчь-Еникальскому каналу суда. Однако украинские власти опасаются, что появление над судоходным каналом арки приведет к резкому падению грузооборота украинских портов Азовского моря.

В сообщении украинского Министерства по вопросам временно оккупированных территорий подчеркивалось, что под российским мостом смогут проходить только суда длиной не более 160 м, осадкой не более 8 м и не более 33 м высотой над уровнем моря.

По подсчетам украинских экспертов, вновь установленным требованиям к габаритам судов не соответствуют как минимум 144 судна, которые заходили в Мариуполь в прошлом году. От общего числа заходивших в порт судов это составляет 23%, но так как потеряны для Мариуполя будут самые крупные суда, то сокращение грузооборота окажется почти вдвое больше.