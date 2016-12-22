СКР и МВД начали проверку охранников школы в Ивантеевке после стрельбы

Следователи ГСУ СКР и МВД допросили дежурных охранников школы в Ивантеевке, где подросток устроил стрельбу, а также изъяли служебную документацию. В мае этого года охранное предприятие «БЕРТА-2» уже проверяли полицейские и Роструд

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Следователи СК и МВД проверяют среднюю школу № 1 в подмосковной Ивантеевке, где во вторник, 5 сентября, ученик 9 «А» класса Михаил П. открыл стрельбу из пневматического оружия и разбросал дымовые шашки. Силовики изучают действия сотрудников частной охранной организации ООО ЧОП «БЕРТА-2», сообщил РБК источник в следственной группе и подтвердил собеседник, знакомый с материалами расследования.

«БЕРТА-2» обслуживает еще 20 школ, дошкольных учреждений и профессиональных училищ на территории Московской области, отметили источники. В самой охранной компании РБК подтвердили факт проверки их деятельности следственными органами. Генеральный директор компании отказался комментировать детали, сославшись на высокую занятость в связи с проходящими проверками.

Согласно базе данных СПАРК, в 2017 году охрану школы осуществляет ООО ЧОП «БЕРТА-2», сумма контракта соста​вляет 902 тыс. руб. В отношении охранного предприятия в мае этого года МВД уже проводило плановую проверку, в результате которой не было выявлено каких-либо нарушений. В октябре 2016 года частную охранную организацию проверил Роструд. Трудовая инспекция обнаружила нарушение Трудового кодекса в части работы с трудовыми книжками на предприятии.

В скором времени следователи поручат сотрудникам ФГУП «Охрана» Росгвардии проверить законность действий «БЕРТА-2», рассказал РБК источник, знакомый с материалами расследования. «Мы пока таких поручений не получали, но как только они будут, то проведем комплексные мероприятия», — сообщил РБК руководитель службы по взаимодействию со СМИ и общественностью Валерий Грибакин.

Ранее сообщалось, что квартиру устроившего стрельбу подростка обыскивают следователи и сотрудники полиции. Расследованием уголовного дела о хулиганстве по факту инцидента в школе в Ивантеевке занимается ГСУ Следственного комитета России, говорила РБК официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Стрельба в школе № 1 в Ивантеевке произошла 5 сентября. 15-летний Михаил П. пришел на заня​тия с опозданием и при этом в берцах и длинном плаще. Источники РБК в полиции уточнили, что учитель информатики Людмила Калмыкова сделала Михаилу замечание за его внешний вид. Учитель вывела девятиклассника в коридор, между ними началась ссора. После этого другие ученики услышали хлопки. В результате произошедшего пострадали четыре человека: учитель информатики, а также трое учеников, которые выпрыгнули из окна школы, опасаясь за свою жизнь. Следователи возбудили уголовное по ст. 213 УК РФ (хулиганство).