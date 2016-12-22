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Путин предложил ввести присягу при получении российского гражданства
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Путин предложил ввести присягу при получении российского гражданства
Общество, 15:10
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Путин предложил ввести присягу при получении российского гражданства
Президент Владимир Путин на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным предложил обдумать текст присяги, которую должен будет произносить вступающий в гражданство России
Владимир Путин и Вячеслав Володин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент Владимир Путин предложил ввести обязательную присягу при вступлении в гражданство России, об этом он заявил на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, говорится на сайте Кремля.

По словам Путина, в этом вопросе можно было бы перенять опыт других стран.

«У нас, когда люди в армию приходят, присягу произносят. Но когда человек вступает в гражданство нашей страны, то здесь тоже можно было бы подумать и взять опыт некоторых зарубежных государств, когда есть клятва, присяга, другой торжественный акт, которым человек подтверждает свое намерение стать гражданином нашей страны, соблюдать ее законы, традиции, уважать эти традиции, историю и так далее. Я бы просил вас вместе с депутатами подумать и на эту тему», — сказал Путин.

Володин пообещал президенту изучить международный опыт в этом вопросе. «И, исходя из международного опыта и уже наших традиций, предложим вам текст присяги, клятвы на верность нашей стране с тем, чтобы гражданин, который получает гражданство, становится гражданином России, понимал ответственность этого решения», — отметил он.

По словам Володина, обязательства, которые можно будет обозначить в присяге, будут увязаны с поправками в закон о гражданстве, который предусматривает норму по отмене решения о предоставлении гражданства.

«Да, это может иметь и юридические последствия. Но, кроме всего прочего, есть чисто формальные вещи, когда человек при приеме в гражданство России сообщает о себе недостоверные данные вообще», — сказал президент.

Законопроект о лишении гражданства изменят из-за противоречия Конституции

Он подчеркнул, что это формальная, «чисто юридическая вещь, но она серьезная, основательная и на нее, конечно, тоже нужно обратить внимание».

Ранее Путин предложил лишать гражданства России тех, кто виновен в преступлениях террористической и экстремистской направленности. Госдума обещала рассмотреть такое предложение главы государства, сказал тогда глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников. Однако он отметил, что для принятия такого закона нужно будет уточнить, как он соответствует международным договоренностям, которые признает Россия.

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Крашенинников также отметил, что в случае лишения гражданства государство перестает нести ответственность за своих граждан за пределами России и сможет передавать таких лиц другим странам, а это запрещено ст. 61 Конституции.

До этого, 12 апреля, Путин заявлял, что подобные решения власти противоречат Конституции. «В соответствии с российской Конституцией мы лишать никого гражданства не можем. Но мы можем отменять соответствующие решения, которые послужили основанием для получения российского гражданства», — сказал глава государства. «Мы проведем консультации с нашими юристами, и, я думаю, такие решения будут приняты в самое ближайшее время», — пообещал Путин.

Автор: Ася Сотникова
Теги: Вячеслав Володин , гражданство РФ
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