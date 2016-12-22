Для бывшего замминистра культуры Пирумова запросили 5 лет за хищения

Гособвинение запросило пять лет колонии для бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова, который вместе с экс-подчиненными обвиняется в хищении 164 млн руб. на реставрацию памятников архитектуры. Пирумов признал вину

Григорий Пирумов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Представитель прокуратуры запросила пять лет колонии для экс-замминистра культуры Григория Пирумова по делу о хищении более 164 млн руб., выделенных на восстановление архитектурных памятников, в том числе Новодевичьего и Иоанно-Предтеченского монастырей в Москве. Об этом она заявила в ходе прений сторон в Дорогомиловском суде Москвы, передает корреспондент РБК.

Также она потребовала назначить Пирумову штраф 1 млн руб. и лишить его государственных наград. Для бывших подчиненных Пирумова, а также руководителей компаний — подрядчиков работ гособвинитель запросила условные сроки от 2 до 4,5 года и штрафы.

Представитель Минкультуры, которое выступает в деле потерпевшей стороной, попросил назначить всем фигурантам дела условное наказание от полутора до 4,5 года. Тем из обвиняемых, кто до суда был под стражей, представитель министерства счел возможным назначить сроки, уже отбытые в СИЗО.

В деле шесть эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). В 2012 году у чиновников Минкультуры созрел преступный умысел на «систематическое хищение бюджетных средств», выделенных на реставрацию памятников культуры, говорится в обвинительном заключении. В сговоре помимо Пирумова участвовали директор управления имуществом Минкультуры Борис Мазо, руководитель ФГУП «Центрреставрация» Олег Иванов, руководитель ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Борис Цагараев​ и другие.

В схему хищения они вовлекли компании-застройщики, которые возглавляли их знакомые — руководитель группы «Балтстрой» Дмитрий Сергеев, главы дочерних компаний «Балтстроя» Александр Коченов и Владимир Сванбек, совладелец холдинга «Роспан» Никита Колесников. Пирумов выявлял объекты, подлежащие реставрации, и обеспечивал коммерсантам, которые были с ним в сговоре, возможность беспрепятственно выиграть конкурсы на работы.

Поскольку часть финансирования расхищалась и делилась между членами группы, в акты сдачи-приемки включались неверные сведения, чтобы скрыть несоответствие стоимости работ их результату. Комиссия Минкультуры при попустительстве Пирумова эти факты игнорировала, пришли к выводу следователи. Таким образом группа похитила средства, выделенные на восстановление Псковского драматического театра, ​усадьбы фабрикантов Асеевых в Тамбовской области, крепости Фридриха Великого в Калининграде, Новодевичьего и Иоанно-Предтеченского монастырей в Москве, Музея космонавтики в Калуге, утверждает гособвинение.

Судья Галина Таланина рассматривает дело в особом порядке — без исследования доказательств, поскольку все участники преступной группы признали вину. Судебное следствие свелось к выступлениям нескольких родных и знакомых обвиняемых, которые дали суду характеристики их личностей, и исследованию письменных материалов об их здоровье и заслугах.

Ранее по этому делу в особом порядке были осуждены два бизнесмена, которые пошли на сделку со следствием. Совладелец холдинга «Роспан» Никита Колесников приговорен к пяти годам условно и штрафу 800 тыс. руб. Гендиректор компании «Балтстрой» Дмитрий Сергеев — к 4,5 года условно и такому же штрафу. Правда, сразу после приговора сотрудники ФСБ задержали его прямо в здании Куйбышевского райсуда Санкт-Петербурга по другому делу — о хищении 227,5 млн руб. на строительстве в резиденции главы государства «Ново-Огарево».

И дело чиновников Минкультуры, и дело о резиденции связаны с деятельностью влиятельного петербургского предпринимателя Дмитрия Михальченко, который контролировал существенную часть городского строительного бизнеса. В обоих случаях подрядчики работ входили в принадлежащий бизнесмену холдинг «Форум». Сам Михальченко сейчас находится под стражей по обвинению в контрабанде элитного алкоголя.