СМИ узнали о разногласиях в семье Вороненкова по его уголовному делу

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере за организацию рейдерского захвата здания в центре Москвы стоимостью $5 млн, которое ведут следователи в отношении убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, не могли прекратить из-за разногласий родственников. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
После смерти Вороненкова его семья — вдова Мария Максакова, сын Николай и дочь Екатерина — обратились в Следственный комитет (СКР) России с просьбой прекратить уголовное преследование их родственника. По информации издания, дети бывшего депутата от КПРФ, а также некоторые другие члены их семьи, требовали полной реабилитации Вороненкова. Максакова, в свою очередь, просила закрыть дело даже не по реабилитирующим ее супруга обстоятельствам.
Именно из-за этих споров в СКР не смогли прекратить разбирательство в досудебном порядке, и срок следствия продлили до 24 октября. Газета подчеркивает, что в октябре Вороненкову могут заочно предъявить обвинение в окончательной редакции посмертно, а само дело направить на ознакомление потерпевшему от рейдерского захвата и стороне защиты. В случае, если суд признает виду Вороненкова, то его дело будет прекращено по нереабилитирующим основаниям.
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