Минтранс разрешил электронные посадочные талоны

В России разрешили использовать электронные посадочные талоны. До сих пор авиапассажиры обязаны были их распечатывать для предъявления во время досмотра

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Минтранс России утвердил приказ и правила, которые позволяют авиапассажирам использовать электронные посадочные талоны вместо бумажных. Это следует из сообщения, опубликованного во вторник, 5 сентября, на сайте министерства.

Согласно новым правилам, посадочный талон может быть оформлен авиаперевозчиком в виде штрих-кода, направляемого на любой электронный носитель (смартфон, планшет или другое устройство), указываемое пассажиром при бронировании билета. Всю информацию, разъясняющую порядок пользования таким электронным посадочным талоном, перевозчик обязан предоставить пассажиру, а также разместить соответствующую информацию на своем сайте.

Сам пассажир при желании может самостоятельно распечатать свой электронный посадочный талон для его предъявления на досмотре, отмечается в сообщении Минтранса.

Новые правила предписывают, что во время прохождения досмотра проверка посадочных талонов может быть проведена путем их сканирования с экрана электронного носителя, предъявляемого пассажиром.

В то же время, отмечается в сообщении, в тех аэропортах, где нет необходимого оборудования для использования электронных посадочных талонов, процедура прохождения досмотра остается прежней.

Приказ направлен на государственную регистрацию в Минюст России, уточняет Минтранс.

Возможность использования электронных посадочных талонов без их распечатки в России начали обсуждать в 2013 году, за рубежом эта практика существует с 2007 года. Ранее сообщалось, что разрешение на использование электронного посадочного талона в России должно было вступить в силу в августе 2017 года. Аэропорты Москвы, в свою очередь, еще в мае отмечали, что готовы к использованию электронных посадочных талонов, имея необходимое для этого оборудование.