Российские университеты не вошли в сотню лучших мировых вузов

В первую сотню авторитетного международного рейтинга вузов по версии Times Higher Education не попал ни один российский университет. Самую высокую строчку занял МГУ — 194-е место. Всего в топ-1000 вошло 18 отечественных вузов

Издание Times Higher Education (THE) опубликовало 14-й ежегодный рейтинг лучших университетов мира. В него вошла тысяча вузов из 77 стран. Ни одно российское высшее учебное заведение не попало в первую сотню, но всего в список THE вошло 18 отечественных университетов. Лидер — Московский университет им. Ломоносова, занявший 194-ю строчку, по сравнению с 2016 годом он потерял шесть позиций. На втором месте Московский физико-технический институт (МФТИ), попавший в промежуток 251–300, а на третьем — Томский политехнический университет (ТПУ) в первой половине четвертой сотни. Оба вуза улучшили свои результаты — в 2016 году МФТИ был на 301–350 местах, а ТПУ — 501–600.

«Тот факт, что некоторые российские университеты показали положительную динамику, вселяет оптимизм. Однако стране в целом нужно будет увеличить свои вложения в университеты, потому что международная конкуренция нарастает», — приведены слова шеф-редактора международного рейтинга THE Фила Бэйти в пресс-релизе, поступившем в редакцию РБК.

Четвертое место среди российских вузов заняла столичная Высшая школа экономики (351–400). В промежутке между 401 и 500 местами расположилось четыре отечественных университета: Казанский федеральный, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (Москва), Новосибирский государственный университет (НГУ) и Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ).

Рейтинг THE — один из самых известных и котируемых международных рейтингов. На него, а также на рейтинг QS Quacquarelli Symonds и The Academic Ranking of World Universities (ARWU) ориентирован проект по повышению конкурентоспособности российских вузов «5-100».