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Российские университеты не вошли в сотню лучших мировых вузов
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Российские университеты не вошли в сотню лучших мировых вузов
Общество, 16:22
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Российские университеты не вошли в сотню лучших мировых вузов
В первую сотню авторитетного международного рейтинга вузов по версии Times Higher Education не попал ни один российский университет. Самую высокую строчку занял МГУ — 194-е место. Всего в топ-1000 вошло 18 отечественных вузов
Главное здание МГУ (Фото: Роман Вуколов / ТАСС)

Издание Times Higher Education (THE) опубликовало 14-й ежегодный рейтинг лучших университетов мира. В него вошла тысяча вузов из 77 стран. Ни одно российское высшее учебное заведение не попало в первую сотню, но всего в список THE вошло 18 отечественных университетов. Лидер — Московский университет им. Ломоносова, занявший 194-ю строчку, по сравнению с 2016 годом он потерял шесть позиций. На втором месте Московский физико-технический институт (МФТИ), попавший в промежуток 251–300, а на третьем — Томский политехнический университет (ТПУ) в первой половине четвертой сотни. Оба вуза улучшили свои результаты — в 2016 году МФТИ был на 301–350 местах, а ТПУ — 501–600.

«Тот факт, что некоторые российские университеты показали положительную динамику, вселяет оптимизм. Однако стране в целом нужно будет увеличить свои вложения в университеты, потому что международная конкуренция нарастает», — приведены слова шеф-редактора международного рейтинга THE Фила Бэйти в пресс-релизе, поступившем в редакцию РБК.

Четвертое место среди российских вузов заняла столичная Высшая школа экономики (351–400). В промежутке между 401 и 500 местами расположилось четыре отечественных университета: Казанский федеральный, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (Москва), Новосибирский государственный университет (НГУ) и Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ).

Рейтинг THE — один из самых известных и котируемых международных рейтингов. На него, а также на рейтинг QS Quacquarelli Symonds и The Academic Ranking of World Universities (ARWU) ориентирован проект по повышению конкурентоспособности российских вузов «5-100».

В «5-100» довольны результатами. Из 18 вузов, вошедших в рейтинг, 12 — участники проекта. «Именно благодаря университетам, участвующим в проекте, Россия расширила свое представительство в наиболее высоких рейтинговых диапазонах», — сообщают представители «5-100», обращая внимание на рост МФТИ, ТПУ и др. Из вузов, вошедших в рейтинг, в проекте не участвуют МГУ, СПбГУ, Новосибирский государственный технический университет, Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, Саратовский национальный исследовательский государственный университет и Санкт-Петербургский государственный технологический университет.

Первое место в рейтинге, как и год назад, занял Оксфордский университет. Вторую позицию также занял британский Кембриджский университет. Следующие пять мест занимают представители высшей школы США: Калифорнийский технологический институт, Стэнфорд, Массачусетский технологический институт, Гарвард и Принстон. На восьмой строчке — Имперский колледж Лондона, на девятой — Чикагский университет, а десятую поделили Цюрихский и Пенсильванский университеты.​

​Свои позиции улучшили азиатские университеты, отмечает THE. Например, национальный университет Сингапура занял 22-е место. Китайских вузов в первой тридцатке — два.

​Процедура составления рейтинга THE прошла независимую аудиторскую проверку PricewaterhouseCoopers, указано в пресс-релизе. THE оценивает университеты по пяти критериям: доход от производственной деятельности, преподавание или среда обучения, исследования, цитируемость или влиятельность исследований, а также международное взаимодействие.

«Этот рейтинг самый сложный — у него самая строгая система подсчета цитат», — заметил проректор МГУ Алексей Хохлов. Он сообщил, что МГУ четвертый год входит во вторую сотню рейтинга, хотя в двух других — QS и ARWU — находится в первой сотне. «Такие рейтинги важны. Они позволяют выявить слабые места и работать над ними. Мы принимаем во внимание их результаты», — указал Хохлов.

Автор: Полина Звездина.
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