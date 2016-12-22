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Во ФСИН рассказали о переводе под домашний арест впавшего в кому банкира
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Во ФСИН рассказали о переводе под домашний арест впавшего в кому банкира
Общество, 14:22
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Во ФСИН рассказали о переводе под домашний арест впавшего в кому банкира
Экс-глава банка «Огни Москвы» Денис Морозов, скончавшийся после перевода из изолятора в больницу, был помещен под домашний арест за два месяца до своей смерти. Заседание прошло без его участия: Морозов уже был в коме
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

За два месяца до смерти экс-председатель правления банка «Огни Москвы» Денис Морозов был переведен из СИЗО под домашний арест, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСИН по Москве. Морозов обвинялся в хищении из банка 7,5 млрд руб. «На основании постановления Басманного районного суда Москвы от 9 марта Морозову Денису Юрьевичу изменена мера пресечения с заключения под стражу на домашний арест», — уточнили в ведомстве. Эту информацию РБК подтвердила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева. На сайте инстанции соответствующее постановление не опубликовано.

В марте Морозов уже не содержался в изоляторе, рассказали РБК три источника, знакомых с обстоятельствами расследования уголовного дела, и подтвердил на условиях анонимности родственник банкира. Фигурант дела был госпитализирован из столичного СИЗО-4 с острым нарушением мозгового кровообращения 19 февраля. Вскоре он впал в кому и скончался 12 мая, не приходя в сознание, добавил родственник Морозова. О том, что подсудимый находится в коме с конца февраля, ранее сообщал Life.

«О переводе под домашний арест просили его адвокат и прокуратура. Представители надзорного ведомства ждали ответа из больницы о его состоянии здоровья и возможности участвовать дальше в судебном следствии. И только когда они получили все медицинские документы, ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Собирались сделать подписку о невыезде, но так как он не мог ничего подписать, выбрали домашний арест. С 19 февраля до 9 марта он был под конвоем в больнице. Со слов медсестер — он был в наручниках», — уточнил родственник Морозова. РБК направил запрос в прокуратуру Москвы.

Морозов был арестован в середине июля 2015 года. За время следствия ему шесть раз продлевали срок содержания под стражей, рассказали РБК в пресс-службе Мосгорсуда. Последнее продление было датировано 10 ноября 2016 года — такое решение принял Басманный суд на предварительном заседании по уголовному делу «Огней Москвы». Морозов, согласно ему, должен был содержаться под стражей до 28 апреля 2017 года. Апелляционная инстанция 11 января оставила это решение в силе. Об изменении меры пресечения Морозову РБК в Мосгорсуде не сообщили.

В УФСИН по Москве РБК ранее сказали, что не располагают информацией о Морозове. После появления сведений о том, что банкиру в марте изменили меру пресечения, представитель ведомства уточнил, что пресс-служба по запросу редакции искала Морозова только среди заключенных следственных изоляторов.

Уголовное дело против руководителей банка «Огни Москвы», в том числе Морозова, было возбуждено в 2015 году по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ),​ вскоре после того, как у учреждения отозвали лицензию из-за невозможности погасить долги. Руководство банка вывело порядка 7,5 млрд руб. с помощью нескольких мошеннических схем, считали в АСВ и МВД. Часть средств была похищена через заведомо невозвратные кредиты фирмам-однодневкам. Кроме того, банкиры фальсифицировали документы о расторжении договоров с клиентами; вкладчики вводились в заблуждение о состоянии своих счетов и получали подложные выписки, а руководство «Огней Москвы» тем временем расходовало их средства по своему усмотрению.

Морозов частично признал вину. После ареста он многократно обжаловал меру пресечения, ссылаясь в том числе на состояние здоровья. У Морозова было генетическое заболевание, связанное со свертываемостью крови (болезнь Виллебранда-Диана). Ему требовалось регулярно вводить препараты плазмы, однако за время заключения Морозову ни разу не сделали переливание крови.

Автор: Маргарита Алехина
Теги: растрата , СИЗО , ФСИН , «Огни Москвы»
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